$!Comparte Dariusz Mikulski técnica, arte y reflexión musical

Una sesión magistral llena de energía, conocimiento y sensibilidad artística, compartió el reconocido músico polaco Dariusz Mikulski, en el Museo Casa del Marino, como parte del Festival de Metales del Pacífico.

El cornista, director de orquesta y gestor cultural con destacada trayectoria en Europa, compartió sus enseñanzas en una Masterclass dedicada a los calentamientos o “warm-ups”, base esencial para el desarrollo técnico e interpretativo de los instrumentos de viento.

En representación del maestro Mikulski, Armando Cedillo Martínez, integrante del equipo logístico del festival, explicó a los asistentes el propósito de esta jornada formativa: Fortalecer la técnica desde una perspectiva integral, en la que cuerpo, respiración, columna de aire y labios trabajan en armonía para generar un sonido libre y expresivo.

Cedillo destacó que los ejercicios de calentamiento no son simples rutinas previas, sino un verdadero entrenamiento corporal y mental que prepara al músico para sostener con firmeza la exigencia física del instrumento. “Los calentamientos funcionan como preparación del cuerpo, la columna del aire y todos los órganos que intervienen en la interpretación de un instrumento de viento”, señaló.