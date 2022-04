Una bella interpretación vocal e instrumental compartió el Coro de la Ópera de Sinaloa, en el clásico oratorio medieval “Stabat mater”, con la musicalización contemporánea del músico galés Karl Jenkins, en la Parroquia Cristo Rey, de la colonia Burócrata.

Bajo la dirección del maestro Marco Antonio Rodríguez Badillo, las 30 voces del Coro adscrito al Instituto Sinaloense de Cultura, interpretó con reciedumbre y vigor los 12 temas que integran la pieza estrenada en 2008 en Liverpool, con una pequeña orquesta integrada por músicos de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, de la Banda Sinfónica Juvenil y del conjunto de percusiones Trommer, que dirige Fernando Correa.

Brillantes las tres solistas que, en solos o en duetos, interpretaron algunas de las piezas: la soprano Miroslava Elizabeth Aguilar, y las mezzosopranos Alma Calderón Pérez y Gabriela Sánchez Zazueta.

La obra, presentada para conmemorar la Semana Santa, y cuya letra habla del dolor de la madre María al ver a su hijo Jesús en la cruz, consta de las piezas “Cantus Lacrimosus” (que inicia con la conocida frase en latín “Stabat mater dolorosa...”), para continuar con “Incantation”, “Vidit Jesum In Tormentis”, “Lament”, “Sancta Mater”, “Now my life is only weeping”, “And The Mother Did Weep”, “Virgo Virginum”, “Are You Lost Out In Darkness”, “Ave Verum”, “Fac, Ut Portem Christi Mortem” y cerró fuerte con “Paradisi Gloria”.

Es una versión que incorpora textos de otras tradiciones y música oriental, a diferencia de otros “Stabat mater” que se han escuchado por aquí (el de Gioachino Rossini y Giovanni Battista Pergolesi, básicamente), sino más bien al estilo de “Adiemus”, de Karl Jenkins (Gales, 1944).