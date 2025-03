Comparte el Coro de Ópera homenaje coral a Disney

Una tarde jubilosa, en la que la buena música coral de películas de Walt Disney se derramó entre las arboledas y las casas en torno al parque ISSSTESIN Constelaciones, disfrutaron familias sinaloenses con el Coro de la Ópera de Sinaloa, bajo la dirección del maestro Marco Antonio Rodríguez Badillo.

La agrupación participó en el programa El Arte Alegra tu Parque, del Instituto Sinaloense de Cultura y Parques Alegres IAP.

Público de todas las edades llenó las butacas instaladas en este centro recreativo y disfrutó de este homenaje a Walt Disney, con el programa Pequeño Mundo Mágico, el cual abrió con el tema When you wish upon a star (Cuando se lo pidas a una estrella...) de la película Pinocho, original de Ned Washington y Leigh Harline, y que data de 1940 y es la primer canción en una película de animación de Disney.