Este libro, explicó el actual presidente del Club de Leones de Culiacán, es una investigación sobre los efectos que tiene la luz azul en la salud, y no solamente en el tema de la visión, como la gente comúnmente lo relaciona.

“La luz azul es buena para el organismo, el problema ocurre cuando nos exponemos a esta luz en situaciones en la que no es natural, hacerlo por ejemplo durante la noche, cuando no hay luz del sol, no hay luz azul, sin embargo, hemos creado luz artificial especialmente fuentes de luz de LED blanca que producen una fuerte emisión de este tipo de radiación de onda corta, que al alterar el ciclo de sueño durante la noche, se puede tener una consecuencia negativa en nosotros”.

Quien es además de maestro de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, físico, además de contar con una maestría y doctorado en óptica física y actualmente científico de la visión, compartió la forma en cómo protegerse de esta radiación, aspecto que ha tomado mucha relevancia.

Y es que las nuevas condiciones en las que se vive de pasar más tiempo en casa frente a pantallas brillantes de luz artificial, pueden causar un impacto negativo en la persona.