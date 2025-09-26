Comparte Fernando de Retes astronomía y dramaturgia en ‘Lo que (No) se ve’

El teatro también puede ser un telescopio para mirar el universo, así lo mostró Fernando de Retes, en “Lo que (no) se ve”, un espectáculo que mezcló la astronomía con la dramaturgia, el humor y la poesía.

El Museo Casa del Marino fue escenario de esta experiencia inusual, que compartió De Retes dentro del Festival Escena Mazatlán 2025.

La función, al aire libre y frente al mar, invitó al público a descubrir cómo el teatro también puede ser un telescopio para mirar al universo.

La sinopsis oficial lo define como un “espectáculo astronómico para todos los públicos, lleno de astronomía y humor, donde se desvelan las historias, descubrimientos, música, leyendas y nombres escondidos en el cielo nocturno”. El espectáculo fue presentado por la compañía española CuartoyMitad y Cosmos Creativo.

Con el apoyo de proyecciones astronómicas obtenidas con la más alta tecnología, el montaje permitió la “observación de lo inobservable”, combinando la rigurosidad científica con una puesta en escena íntima y reflexiva.

Fernando de Retes —actor, dramaturgo, físico y divulgador de astrofísica— transformó la velada en un viaje cósmico y personal, recordando al público que “somos tanto y tan poco como polvo de estrellas”. La obra, estrenada en la Plaza del Matadero de Madrid y llevada a escenarios como el Festival Internacional de Unipersonales de Xalapa, llegó a Mazatlán con una edición particular, adaptada a la geografía, el cielo y la atmósfera local.

Al comenzar, Fernando de Retes hizo hincapié en la larga cadena de casualidades cósmicas que hicieron posible esa función. Recordó que el universo lleva 13,800 millones de años en evolución, desde el Big Bang, la expansión del espacio-tiempo, la formación de estrellas y planetas, hasta el surgimiento de la vida compleja capaz de emocionarse con el arte, la música y la ciencia.