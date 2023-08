La novela “Caleidoscopio” no lleva un orden cronológico, pero desde la portada y el epígrafe, Georgina González trató de ir dejando pistas a partir de las cuales pueden construir la figura que les dé este caleidoscopio, aseguró durante la presentación de su libro.

En el Centro de Literatura (CELIT) del Instituto Sinaloense de Cultura, en un acto organizado por la Dirección de Literatura, estuvo acompañada por Karen Limón y Esther Douriet, como comentaristas.

La autora expresó que el libro tiene que ver con ese tipo de historias de salas familiares, como “La casa de los espíritus”, de Isabel Allende, la cual le impactó muchísimo, y aunque quiso escribir sobre el tema desde su propia visión, se detuvo porque “yo no tengo esas relaciones como para contar esas cosas, hasta que me decidí a abrazar mi realidad y hablar de lo que sí me pasó”.

Se refirió a que ella no tenía hermanas, ese mundo de mujeres de otras novelas, sino que era una mujer entre puros hermanos, y de eso se puso a hablar, y al decidirlo así, en ese momento se desbloqueó y allí surgió “Caleidoscopio”.

El hilo conductor no es tan fácil hallar aunque sí lo hay, pero no es cronológico, es un estilo que es más de la trama, más de lo que está pasando, a partir de una terapia, y además es importante hablar de la terapia, de la salud mental, en torno a las cuales están saliendo muchos mitos, muchas creencias erróneas, muchos prejuicios, y para mí era muy importante hablar de lo que significa.