Comparte Georgina Martínez cuentos con los niños

La escritora y cuentacuentos Georgina Martínez Montaño participó en una sesión especial del taller infantil “La hora del cuento” en la Biblioteca Pública Municipal “Rosa María Peraza”.
Invitada por el Instituto Municipal de Cultura Culiacán, la autora leyó e incitó a los niños a realizar actividades creativas.
Reunidos alrededor de una mesa de trabajo, las niñas y los niños escucharon atentamente los textos que Georgina compartió del Libro de Rimas, avezados como son, los pequeños realizaron algunas intervenciones para compartir sus propias reflexiones.
Los trabajos terminaron con una divertida actividad creativa.
Todos los martes a las 16:00 horas se lleva a cabo este taller infantil gratuito, en la biblioteca al interior del Centro Cívico Constitución.
Asimismo, los jueves los niños y niñas del Club Pequeños Lectores acuden a la cita semanal a las 4 de la tarde.
Ambos talleres son coordinados por Maury Rubio, bibliotecaria, cuentacuentos y coordinadora de la Red Municipal de Bibliotecas Públicas de Culiacán.