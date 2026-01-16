Comparte Georgina Martínez cuentos con los niños

La escritora y cuentacuentos Georgina Martínez Montaño participó en una sesión especial del taller infantil “La hora del cuento” en la Biblioteca Pública Municipal “Rosa María Peraza”.

Invitada por el Instituto Municipal de Cultura Culiacán, la autora leyó e incitó a los niños a realizar actividades creativas.

Reunidos alrededor de una mesa de trabajo, las niñas y los niños escucharon atentamente los textos que Georgina compartió del Libro de Rimas, avezados como son, los pequeños realizaron algunas intervenciones para compartir sus propias reflexiones.