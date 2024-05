También Gabriela Velderrain hizo la invitación a leer “Antropología” donde, dijo, podrán encontrar una muestra del trabajo de la maestra Irma Garmendia.

Con una amplia trayectoria en la crónica, cuento, poesía y narración, Irma Garmendia agradeció a la Universidad Autónoma de Sinaloa por la publicación de su libro y la invitación a estar presente en esta edición del Festival.

“Este libro es una partecita de mis locuras, porque eso me han dicho siempre, pero yo no me conformé con ser una mujer común y corriente (...) este libro tiene de todo: mitotes, anécdotas, yo escribo de aquí y de allá, para que ustedes conozcan lo que ha sido la historia, la crónica, las leyendas, de todo. Ojalá que les guste”, expresó.

Garmendia Bazúa lamentó que actualmente a los jóvenes y niños no les interese leer, ya que la lectura es muy importante porque permite estar en contacto directo con las letras y la imaginación.

Irma Garmendia Bazúa es escritora, cronista, maestra, promotora cultural. Realizó su doctora en Educación Humanista en el IHS. Es integrante del Seminario de Cultura Mexicana corresponsalía Culiacán, La Crónica de Culiacán y La Crónica de Sinaloa.

Dio forma a su vocación en los talleres de creación literaria que se impartían en la Dirección de Investigación y Fomento de la Cultura Regional (hoy ISIC) en los años setenta y ochenta. Ha sido maestra de educación artística en el Colegio de Bachilleres plantel número 31 que lleva su nombre.

Obtuvo el primer lugar del Premio Mocorito “Dr. Enrique Peña Gutiérrez” en 2008, el Ayuntamiento de Culiacán le entregó el Premio Coltzin como Adulto mayor productivo en 2012 y el Gobierno del Estado le otorgó el Premio Sinaloa de las Artes en 2016.