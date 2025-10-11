Comparte Jesús García la fuerza expresiva de la imagen en ‘Series’

La fuerza expresiva de la imagen encontró su espacio en el Museo de Arte de Mazatlán con la inauguración de “Series”, exposición fotográfica del sinaloense Jesús García Rodríguez, organizada por el Instituto Sinaloense de Cultura (Isic) como parte del Festival Cultural Sinaloa 2025.

Conformada por alrededor de 20 piezas, la muestra se divide en tres secciones: La elocuencia de los objetos, Eros y Hojas de papel volando.

En ellas, García Rodríguez condensa más de 25 años de trayectoria detrás del lente, que comenzó como un pasatiempo y se convirtió en una forma de vida.

“La primera parte consiste en un registro de objeto, lo que para la mayoría resulta desapercibido, uno le da orden a eso. Tiene forma, textura, línea... pero son puros objetos. La técnica es en blanco y negro, con rollo”, explicó el artista durante la presentación.

Originario de Cosalá, aunque sin piezas de su tierra en esta ocasión, García ha expuesto en múltiples espacios del país. Esta es su quinta muestra individual en Mazatlán, y en ella reúne fotografías de tres exposiciones previas, seleccionadas para dar una muestra representativa de su estilo y visión.

Eros, la segunda sección, explora el cuerpo desde una perspectiva artística y erótica, mientras que Hojas de papel volando ofrece una selección de su proyecto Sinaloa por el aire, con imágenes tomadas desde las alturas de distintos paisajes del estado.

“Retomé unas cuantas fotos aéreas para esta sección, porque el espacio es reducido y hay que dividirlo así”, comentó.

Además de su trabajo como fotorreportero, retratista y fotógrafo urbano y rural, García Rodríguez también es un artista que recurre al artificio visual: dispone objetos con intención estética para resignificarlos en cada imagen.

Su obra transita entre lo espontáneo y lo construido, entre la denuncia social y la contemplación poética.

Durante la inauguración, en la cual estuvo presente Mario Alberto Chávez Noriega, coordinador del Isic en la Zona Sur, el autor compartió su admiración por figuras clave de la fotografía mexicana como Gabriel Figueroa, Enrique Cegarra y Óscar García, cuyas influencias resuenan en su trabajo.

La exposición estará abierta al público durante el mes de octubre en el Museo de Arte de Mazatlán, ofreciendo una ventana a la sensibilidad y mirada diversa de un artista que ha hecho de la fotografía una forma de interpretar y reorganizar el mundo.