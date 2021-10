$!Comparte Joel Juan Qui ‘Atémpora’, un recital de piano en YouTube

“En base al programa empecé a realizar una investigación, porque la técnica pianística que se debe utilizar para esta música no es convencional, pero sí está sustentada en la formación de un pianista clásico, el cual debe de tener un nivel considerable por las dificultades que hay que sortear, y se podrán ver en el video”, destacó el pianista.

Agregó que, de todos los compositores que integran el programa del recital, solo uno de ellos está vivo, a los demás le sobreviven la viuda, los hijos, haciendo una gran labor de promoción, para que los nombres de estos autores no mueran, y caigan en el olvido, por lo que como mexicano, y como pianista, su deber es tocar música clásica y romántica mexicana, pero sobre todo la música de concierto contemporáneo, la cual, dijo el sinaloense, no ha sido de mucho interés de los nuevos ejecutantes.

“Este recital tengo más de 20 años tocándolo, el cual hasta la fecha ha tenido buena aceptación del público, porque para tocar y grabar un proyecto de esta naturaleza creo que se necesitan algunos años de conocerlo para tener, digamos la autoridad de saber decir las cosas en un lenguaje extraño, donde el reto esta vez para mí, fue el de la responsabilidad, porque este tipo de obra se presta a la charlatanería, pero no es así, mi reto fue intentar platicarle al público una nueva historia, pero con un idioma distinto”.

Actualmente Joel Juan Qui , labora como maestro en el Departamento de Música de la Universidad de Guadalajara, impartiendo la licenciatura de piano, creando a futuros concertistas, destacándose entre ellos un niño de 13 años de nombre Alexander Vivero Pulido, el cual ha ganado primeros lugares en ciudades como New York, Berlín, y recientemente en Roma, considerando que esto es una manera de sembrar para el futuro, con grandes talentos que se darán a conocer en su momento.

Respecto a si lanzará alguna nueva producción discográfica, el pianista compartió que está preparando un disco, con temas de un compositor mexicano de finales del siglo 19, en el cual ya se está trabajando en el estudio.

También, dijo, vendrá la grabación de la segunda parte de este concierto llamado Atémpora-Contémpora, el primero ya se grabó, seguirá ahora la segunda parte, complemento de otra familia importante de compositores.

“En este nuevo proyecto se va a incluir la obra de Juan Pablo Contreras, Manuel Serda, Gabriel Pareyón, además de que voy a terminar de grabar otra de las obras de Víctor Medeles, y Antonio Navarro, con la posibilidad de grabar un posible volumen tres, con las obras del repertorio en particular”.

Respecto a la pandemia, Qui Vega señaló que esta ha puesto en la línea de fuego las capacidades de resistencia del ser humano, pero sobre todo de la creatividad.

“No hay nada mejor para un pianista que quedarse encerrado en su casa estudiando piano, y gracias a Dios he podido transgredir las fronteras de la enseñanza, porque la enseñanza en línea me ha permitido tener alumnos de lugares como Taiwán, Canadá, Estados Unidos, Argentina, y de varios estados de la República Mexicana, y con muy buenos resultados”.

Destacó que muchos de sus alumnos han encontrado en la música un refugio para llevar esta carga silenciosa, manteniendo sus pensamientos de creatividad y felicidad, dejando a un lado la paranoia atrás.

“Para mí la música, más que un refugio, ha sido el sentido de mi vida, el sentido de ser, yo no me equivoqué, desde niño supe lo que quería hacer, entonces ha sido parte de mi existencia, ha sido como probar los mejores vinos, los mejores placeres, para poder compartirlos a los demás, porque cuando uno comparte cosas, llámese comida, vivencias, o música, procuras sea una selección de lo que tanto me agrada, y eso es lo que comparto cada vez que toco”, resaltó.

Lo que escuchará en el recital

Las composiciones reunidas en este trabajo confrontan la costumbre de presentar lo habitual, convirtiéndose en una propuesta donde las líneas musicales fluctúan entre el mundo de la tonalidad, lo atonal y las atmósferas sonoras producidas al incursionar incluso, dentro de la caja armónica del piano.

Manuel Enríquez (1926 - 1994) | Móvil 1 para piano

Víctor Manuel Medeles (1943 - 2009) | II intenciones para piano

Antonio Navarro | En un Jardín aromático de hechizos

5 preludios para piano a Alicia Urreta

1.- AllegroII.- Muy lentoIII.- Allegro ritmico (en memoria de Antom Webern) IV. A tempo de...V.- Ligero ( allegro telegráfico)

Homenaje a Stravinsky

María Elena Padilla Codina ( 1918 - 2015) | Tristesse

Víctor Manuel Medeles ( 1943 - 2009) | I. - Intento I para piano

