Comparte la Banda Sinfónica Juvenil ‘La magia de Pixar’, en el Masin

Las mejores bandas sonoras de grandes películas que han cautivado a los niños, las compartió la Banda Sinfónica Juvenil del Estado, en el concierto La magia de pixar.

En el patio del Museo de Arte de Sinaloa, la agrupación que dirige el maestro Diego Rojas, se sumó a los festejos conmemorativos del Día del Niño, que organizó el Instituto Sinaloense de Cultura.

Con un numeroso público que abarrotó el patio del Masin, dio inicio el programa musical que incluyó la suite Pixar Movie Magic, con arreglo de Michael Brown, integrada por las piezas Los días de gloria, de “Los increíbles”, El espíritu de la aventura, de UP; el tema principal de Ratatouille, La gran carrera, de “Cars” y Yo soy tu amigo fiel, de Toy Story.

Asimismo, se interpretaron selecciones de El jorobado de Notre Dame, de Alan Menken, con arreglo de Calvin Custer; y de Hércules, con arreglo de John Moss, que incluyó los temas One last hope, Go the distance y Zero to Hero.

De igual forma, se presentó El libro de la selva, de Sherman y Gilkyson, con arreglo de Marcel Peeters, una de las películas más bellas que cuenta con música maravillosa, como la definió el maestro Diego Rojas en la presentación.

El programa continuó con el tema principal de la película Up, de Michael Giacchino, con arreglo de Michael Brown; así como música de Los increíbles, dedicada a todos los papás presentes, con arreglo de Jay Bocook.

Para concluir el concierto, se contó con la participación de integrantes de las secciones de alientos y percusiones de la Orquesta Sinfónica Infantil de la Escuela Superior de Artes José Limón, una agrupación que es producto de un gran esfuerzo de los maestros que trabajan con los niños de manera individual y en equipo para ir vinculando a todas las agrupaciones musicales con las que cuenta el Isic, en este caso, integrados al concierto con los miembros de la Banda Sinfónica Juvenil.