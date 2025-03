Comparte la Banda Sinfónica Juvenil música de cine

Continuaron con la pieza Visita al Zoológico, de Carl Wittrock, en la que los distintos instrumentos crean alusiones sonoras a animales como El León, El Camello, El Caballo, El Murciélago, El Cisne, El Canguro, El Elefante, La Mariposa y El Pato.

Con el popurrí Colección de los 60, revivieron viejas melodías que entusiasmaron a nuestros abuelos y aún a muchos chicos de hoy, con Downtown (de T. Halth), Simon Says (de E. Chiprut), Venus (de Marshall) y Puppet on a String (de B. Martin y P. Coulter) con arreglos de Donald Furlano.

Y una probadita del góspel, esa música religiosa propia de las comunidades afronorteamericanas, en el popurrí It’s The Gospel, con Just a Closer walk with thee, Put your hand in the hand, He He’s Got the whole world in his hands, How Great thou Art y Amazing Grace, con arreglos de Bob Lowden.

Siguieron con Lo más destacado de “Éxodus”, temas de la película Éxodo, de 1960: Main Theme, Karen, Summer in Cyprus y The Brothers, de Ernest Gold con arreglos de Alfred Reed.

Y otro popurrí más, Los mejores temas de Hollywood, con arreglos de John Higgins a piezas de las películas Tiburón, ¿Por dónde empiezo? (de Una historia de amor), Viaje a las estrellas, Raiders March, Carros de fuego, Volver al futuro, E.T., La bella y la bestia, Parque Jurásico, Forrest Gump y Apolo 13.

Cerraron con Big Band Spectacular, con los temas In The Mood, de Glen Miller; Jumpin’ At The Woodside, de Count Basie; Ciribiribin, de Harry James, y Big Noise From Winnetka, de Bob Crosby, con arreglos de John Higgins, dejando satisfecha a la concurrencia.