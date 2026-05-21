Comparte la Orquesta Juvenil con un viaje musical de leyenda

La Orquesta Juvenil del Centro Municipal de las Artes ofreció dos exitosas presentaciones en el Museo de la Música con el concierto “Héroes y Leyendas: Un viaje por el cine”, espectáculo que fusionó música, video y vestuarios inspirados en icónicos personajes cinematográficos.

Integrada por 30 alumnos de música del CMA y dirigida por el maestro Juan Carlos Chavarría, la agrupación transformó el escenario en una experiencia inmersiva donde cada pieza musical transportó al público a mundos de aventura, fantasía, acción y nostalgia.

Llamó la atención el entusiasmo de los jóvenes artistas durante el concierto, su vestuarios alusivo a los temas interpretados, las proyecciones y coreografías visuales que acompañaron las obras, crearon una atmósfera visual que enriqueció cada ejecución musical.

Desde el inicio con el “Disney Intro”, el concierto mantuvo una energía ascendente con interpretaciones de You’ve Got a Friend in Me, Bajo el mar, Indiana Jones, James Bond, Misión Imposible, Mario 64 Medley, Gladiador, The Godfather, Recuérdame y La Pantera Rosa, entre otras piezas que despertaron aplausos y sonrisas entre los asistentes.

El maestro Juan Carlos Chavarría señaló que este tipo de espectáculos representan una nueva forma de vivir la experiencia orquestal y una manera distinta de conectar a los estudiantes con el escenario.