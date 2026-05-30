Comparte la OSSLA ‘Locuras y filosofías sinfónicas’

En una noche marcada por la sensibilidad interpretativa y la cercanía con el público, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes presentó el concierto “Locuras y filosofías sinfónicas”, dentro de la Temporada Primavera 2026, bajo la dirección del reconocido maestro brasileño Claudio Cohen.
El Teatro Pablo de Villavicencio recibió a un público atento y participativo que acompañó cada momento del programa, integrado por la Sinfonía No. 1, del compositor brasileño Mario Olinto y la emblemática Sinfonía No. 3 “Renana”, de Robert Schumann.
La velada destacó por su atmósfera íntima y por la conexión lograda entre la orquesta y los asistentes, quienes respondieron con prolongados aplausos al término de las interpretaciones.
Claudio Cohen, considerado una de las figuras más destacadas de la dirección orquestal en América Latina, condujo a la OSSLA con una lectura precisa y emotiva, resaltando tanto la fuerza expresiva como los matices filosóficos presentes en el repertorio de la noche.
La interpretación de la obra de Mario Olinto permitió al público acercarse a una propuesta sonora intensa y contemporánea, mientras que la Renana de Schumann ofreció uno de los momentos más celebrados de la noche, gracias a su riqueza melódica y a la profundidad emocional alcanzada por la orquesta sinaloense.
La participación de Claudio Cohen representó además un importante intercambio artístico internacional para la vida cultural del estado, fortaleciendo los vínculos de la OSSLA con destacadas figuras del panorama sinfónico mundial.