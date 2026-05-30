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Concierto

Comparte la OSSLA ‘Locuras y filosofías sinfónicas’

El director brasileño Claudio Cohen condujo un programa dedicado a Mario Olinto y Robert Schumann en el Teatro Pablo de Villavicencio como parte de la Temporada Primavera 2026
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
30/05/2026 11:55
30/05/2026 11:55

En una noche marcada por la sensibilidad interpretativa y la cercanía con el público, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes presentó el concierto “Locuras y filosofías sinfónicas”, dentro de la Temporada Primavera 2026, bajo la dirección del reconocido maestro brasileño Claudio Cohen.

El Teatro Pablo de Villavicencio recibió a un público atento y participativo que acompañó cada momento del programa, integrado por la Sinfonía No. 1, del compositor brasileño Mario Olinto y la emblemática Sinfonía No. 3 “Renana”, de Robert Schumann.

La velada destacó por su atmósfera íntima y por la conexión lograda entre la orquesta y los asistentes, quienes respondieron con prolongados aplausos al término de las interpretaciones.

  • $!El concierto se llevó a cabo en el Teatro Pablo de Villavicencio.
    El concierto se llevó a cabo en el Teatro Pablo de Villavicencio.
  • $!La velada destacó por su atmósfera íntima y por la conexión lograda entre la orquesta y el público.
    La velada destacó por su atmósfera íntima y por la conexión lograda entre la orquesta y el público.
  • $!El director brasileño Claudio Cohen condujo el concierto.
    El director brasileño Claudio Cohen condujo el concierto.

Claudio Cohen, considerado una de las figuras más destacadas de la dirección orquestal en América Latina, condujo a la OSSLA con una lectura precisa y emotiva, resaltando tanto la fuerza expresiva como los matices filosóficos presentes en el repertorio de la noche.

La interpretación de la obra de Mario Olinto permitió al público acercarse a una propuesta sonora intensa y contemporánea, mientras que la Renana de Schumann ofreció uno de los momentos más celebrados de la noche, gracias a su riqueza melódica y a la profundidad emocional alcanzada por la orquesta sinaloense.

La participación de Claudio Cohen representó además un importante intercambio artístico internacional para la vida cultural del estado, fortaleciendo los vínculos de la OSSLA con destacadas figuras del panorama sinfónico mundial.

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