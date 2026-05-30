Comparte la OSSLA ‘Locuras y filosofías sinfónicas’

En una noche marcada por la sensibilidad interpretativa y la cercanía con el público, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes presentó el concierto “Locuras y filosofías sinfónicas”, dentro de la Temporada Primavera 2026, bajo la dirección del reconocido maestro brasileño Claudio Cohen.

El Teatro Pablo de Villavicencio recibió a un público atento y participativo que acompañó cada momento del programa, integrado por la Sinfonía No. 1, del compositor brasileño Mario Olinto y la emblemática Sinfonía No. 3 “Renana”, de Robert Schumann.

La velada destacó por su atmósfera íntima y por la conexión lograda entre la orquesta y los asistentes, quienes respondieron con prolongados aplausos al término de las interpretaciones.