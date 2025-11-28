Comparte la OSSLA música de Brahms y un estreno portugués

En su primera visita a nuestro estado como director invitado, Ferreira se refirió a las dos obras: En primer lugar, al Divertimento No. 1 de Braga-Santos, escrito entre 1959 y 1961, en una época en que Portugal, al igual que España, estaba bajo una dictadura. Con esta obra, nos enseña que, aun así, la vida puede ser divertida y la música puede contribuir a ello.

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes ofreció el concierto “Sinfónica de dos mundos”, bajo la dirección del maestro Osvaldo Ferreira, de Portugal, quien incluyó una composición del portugués Joly Braga Santos, nunca tocada en México, y la Sinfonía No. 4 de Johannes Brahms.

El Divertimento consta de tres movimientos, explicó el director, en los que se retoman elementos del folclor portugués, ligándolos con etapas de la vida del compositor: el primero, con una canción de cuna; el segundo, evocando su juventud, sus amores y su pasión por la música; y el tercero, que se escucha majestuoso, como un recordatorio de que lo más bonito es vivir con dignidad.

El programa, que forma parte de su Temporada de Otoño 2025, se complementó con la Sinfonía No. 4 de Brahms, de quien Ferreira es un admirador irredento y la considera una de las sinfonías más importantes e impactantes jamás escritas, comparable a la Sinfonía del Nuevo Mundo, de Antonin Dvorak, o a la 5ª o 6ª de Beethoven.

La sinfonía, estrenada en 1885, es como un manifiesto musical en cuyos cuatro movimientos, cada uno muy distinto, rinde un homenaje a la identidad de su país natal, Hungría, en esa época integrado a Alemania y Austria.

El programa, que se replicará este domingo 30 a las 12:30 horas en el Teatro Pablo de Villavicencio con entrada libre, abrió con el “Divertimento No. 1”, que en efecto, es una pieza alegre remarcada con el uso de percusiones y que fue largamente aplaudida por el público presente en su estreno en México.

Luego siguió la Sinfonía No. 4 de Brahms, con pasajes que, si suenan conocidos al oído menos avezado, es porque se han usado partes para las bandas sonoras de algunas películas, e incluso en la serie de anime japonesa “Legend of the Galactic héroes”.

Osvaldo Ferreira es miembro fundador y director artístico de la Orquesta Filarmónica Portuguesa. Anteriormente, fue director musical y director principal de la Orquesta del Algarve, del Festival Internacional de Música del Algarve y del Taller de Música de Curitiba.