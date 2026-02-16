Comparte la OSSLA un recorrido musical del Barroco al Romanticismo

Un recorrido musical del Barroco al Romanticismo compartió la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes como parte de su Temporada 2026, en esta vez bajo la dirección del alemán Eckart Preu, como director huésped.

En teatro Pablo de Villavicencio, el programa que recorrió distintos momentos claves del repertorio sinfónico europeo, inició con la Obertura de Rinaldo, de Georg Friedrich Händel, que combina energía rítmica y nobleza expresiva, pieza en la que las cuerdas juegan un papel preponderante.

La Sinfonía No 104, en Re mayor, de Joseph Haydn, conocida también como “Londres”, que representa la culminación del clasicismo sinfónico, fue la segunda pieza de la tarde, con sus cuatro movimientos, con varios cambios de ritmo y los vientos como protagonistas, especialmente la flauta, en una interpretación que fue reconocida con un prolongado aplauso.

Tras un breve intermedio, tocó el turno de la Sinfonía No 3, de Felix Mendelssohn, “Escocesa”, obra que a través de sus cuatro movimientos, permitió al público de todas las edades que se dio cita en el teatro, conocer los pasajes y la atmósfera de Escocia, a través de una pieza impregnada con una poderosa carga poética.