Comparte Luis González cuento sobre terremoto y cómic

El artista plástico Luis González presentó este fin de semana su cuento “La Estatua del caballero español” en el Instituto Sinaloense de Cultura de Culiacán. La obra rinde homenaje al cómic y aborda el terremoto de septiembre de 1985, cautivando a un público diverso.

González, conocido por su trayectoria en la escultura, mostró sus habilidades como escritor y actor ante un público variado. En la Sala de Formación Lectora, leyó su relato que narra la búsqueda de una armadura perdida.

El cuento “La Estatua del caballero español” versa sobre el terremoto de septiembre de 1985 en la Ciudad de México y, al mismo tiempo, es un homenaje al cómic que se distribuía a través de la desaparecida Editorial Novaro, con referencias a historietas como El Fantomas.

La historia relata cómo una armadura se extravió y el autor hizo un llamado para su aparición, se informó durante la presentación.

La trayectoria de Luis González abarca diversas disciplinas artísticas, desde la escultura y los murales hasta la literatura y las artes escénicas, mostrando una constante exploración creativa.

Su trabajo se caracteriza por la experimentación con formas intensas y poderosas. Estas provocan sensaciones profundas, pero siempre mantienen una expresión auténtica, alejada de fórmulas comerciales.

González ha sido reconocido por su labor con premios nacionales de escultura y pintura. Ha participado en concursos, como el celebrado en la Feria de San Marcos en Aguascalientes.

Además de su obra plástica, el artista incursiona en la escritura de cuentos. Estos relatos suelen ser dramatizados por él mismo, combinando su talento literario con sus dotes actorales.