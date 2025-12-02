Comparte Marsol Quiñónez ‘Mujer, diosa de fuego y alas de mariposa’, en el Congreso de Sinaloa

“Mujer, diosa de fuego y alas de mariposa” de la artista Marsol Quiñónez Castro, se inauguró en el Congreso del Estado de Sinaloa como parte de los 16 días de activismo contra la violencia de género. El evento contó con la presencia de autoridades legislativas, funcionarias estatales y familiares de la artista.

La ceremonia estuvo encabezada por la diputada Tere Guerra, presidenta de la Junta de Coordinación Política, junto con las diputadas Karla Daniela Ulloa Rodríguez, Sthefany Rea Reátiga y Arely Ruiz López, entre otras personalidades.

Ulloa Rodríguez dio el mensaje de bienvenida y expresó que cada imagen de esta exposición constituye un diálogo entre la luz y la sombra, entre la fragilidad aparente y la fortaleza interior.

Describió la muestra como un homenaje a las mujeres que han sido fuego en tiempos de oscuridad y alas en tiempos de reinvención.

Por su parte, la artista Marsol Quiñónez Castro explicó el título de su exposición y dijo que las mujeres habitan una dualidad entre la fuerza y la delicadeza. Compartió que desde niña intentó reprimir su lado femenino por considerarlo negativo, pero a través de la pintura logró reconectar con su resiliencia, vulnerabilidad y capacidad de reinvención.

La pintora reveló que fue víctima de violencia laboral en un momento de su vida, siendo destituida de su cargo y recordó que la diputada Tere Guerra, entonces primera Secretaria de las Mujeres en el Estado, le brindó apoyo sin conocerla previamente. Este acto de solidaridad fue seguido por el respaldo de colectivas de mujeres artistas, lo que la impulsó a practicar la sororidad con otras mujeres.

La diputada Tere Guerra destacó la importancia de abrir las puertas del Congreso a las mujeres creadoras y artistas.

Subrayó que la cultura, la escritura y el arte son formas de construir seguridad en la sociedad. Recordó su trabajo con el colectivo Mujeres Activas Sinaloenses, cuando acercaban cultura a mujeres en condición de reclusión como medio de transformación personal.

Resaltó la creación de la Unidad de Igualdad de Género del Congreso, coordinada por la doctora Griselda Aguilar, como parte de una política institucional de género.

Respecto a la exposición pictórica, se pueden observar obras como: “Lo latente”, “Soy la creadora”, “Espejo” y “Renacer ser”, que revelan la capacidad de reconstrucción y la fuerza interior de las mujeres.

Al final, la artista mazatleca recibió un reconocimiento.