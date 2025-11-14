$!Comparte Ricardo E. Tatto su ‘Bestiario del Bibliófilo’ para los amantes de los libros

En su libro de ensayos “Bestiario del Bibliófilo”, el escritor Ricardo E. Tatto explica las enfermedades y adicción de las que muchos lectores podrían estar contagiados, aseguró presentó César Gándara.

Durante la presentación, llevada a cabo en la Feria Internacional del Libro 2025, el autor compartió que su libro es una colección de ensayos creativos y compartió que sus textos están escritos desde una perspectiva humorística y satírica.

Durante la conferencia el autor señaló que en la obra él se visualizó como lector contando lo que ha vivido y observado de las manías y adicciones de quienes son amantes de los libros haciendo que el ejemplar sea un confesionario donde se expone abiertamente.

“Aquí yo soy un lector y lo que yo hago es contar lo que yo he vivido y observado de las manías, de las adicciones que tenemos los que amamos los libros”, agregó E. Tatto.

En la presentación de este viernes 14 de noviembre se habló de términos como el Bibliómano que es la persona llegan a un nivel de adicción tan obsesiva que coleccionan primeras ediciones, del lector Sudoku que es una denominación para quienes van apilando libros sin leerlos y el lector pepenador que busca libros en cualquier lugar.

El autor de la obra también defiende que el libro físico es una tecnología que no ha sido superada en eficiencia, aunque reconoció la utilidad de dispositivos electrónicos que son más económicos que los ejemplares en físico.