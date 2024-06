Expresiones que muestran el amor, el desamor, la nostalgia, el dolor, entre otras emociones, plasmó el profesor Ronaldo Leal Leal en su libro “Duelos, Poemas de Amor y Muerte”.

Las poetas Melly Peraza, Lupita Rojas y Maru Enciso acompañaron al escritor con sus comentarios en la presentación que tuvo lugar en la Galería Ángela Peralta.

Ahí, de manera muy amena se llevó a cabo el encuentro, en donde la poesía fue la invitada especial.

En su obra, el escritor recuerda que el amor es dulce, cálido, tierno, apacible, pero que en su ausencia, duele, frustra, arde, inquieta, puede ser tu centro de paz o una cadena.

Ese libro que consta de 65 poemas, regala al lector confesiones, olvido, distancias, romance, e indiferencia, así como poemas de fantasía, entre otras cosas.

“Ronaldo Leal habla de sus recuerdos, de sus hermanos, vecinos, primos, pero sobre todo de los recuerdo de su mamá, y entre uno y otras remembranzas y una que otra palabra va tejiendo, creando y escribiendo cada uno de sus poemas; es un hombre con un memoria privilegiada”, comentó Melly Peraza sobre el escritor.

“En cada uno describe los sentimientos que están a flor de piel, plática su día a día, en cada una de sus poesías ignora las emociones de quienes escuchar; la poesía que escribe Ronaldo Leal nos recuerdo el estilos de los poemas que se declaman en las primarias, en las fechas que conmemoran el Día de las Madres, el Día del Maestro, el Día del Padre, o fechas que honran a nuestras fiestas patrias, y ahora hace corpus orales, o concursos de oratoria o declamación donde los alumnos demuestran su sensibilidad y amor”, dijo.

Las también escritoras coincidieron en que el escritor transmite su sentir con su poesía, además de ser uno de los poetas que su declamación es firme y llena de sentimiento.

En Duelos, Poemas de Amor y Muerte, lleva al lector a sentir de nuevo ese dolor fusionado de emociones que subliman pasión, miedo, agonía, duelo sudoroso y eterno, al que sólo habría que guardarle luto.

“El libro es un compendio de poemas de amor, muy intenso, de despedida, de amores frustrados, de amores de esos que se congelan y que duelen toda la vida, es un libro que recoge el sentimiento mío y de muchos con lo que tengo la oportunidad de platicar y compartir sus experiencias”, comentó el escritor.

“Yo soy psicoterapeuta, y también maestro de jardín de niños, y creo que este libro recoge el sentimiento de muchos, y los que no han amado alguna vez no lo van a entender no está hecho para ellos, está hecho para lo que hemos amado muy intensamente, eso es lo que tiene poemas de amor y de muerte, de despedidas, poemas donde sientes que se te va la vida, que te asfixias, que alacranes en tus sábanas están ahí siempre”, explicó.