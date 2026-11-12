Comparte Socorro Venegas su historia en encuentro con 600 jóvenes

La escritora y editora Socorro Venegas compartió con estudiantes de preparatoria cómo la lectura se convirtió en una tabla de salvación durante su infancia, y cómo la escritura le permitió recuperar la historia de su familia, reconocer sus raíces indígenas y reflexionar sobre la discriminación que persiste en México.
En el encuentro 600 jóvenes con Socorro Venegas, realizado en el Foro del Auditorio MIA, como parte de la Feria Internacional del Libro de Culiacán, la autora habló de su experiencia como lectora y escritora, a partir de su libro más reciente, Leche de silencio, una obra en la que reconstruye la historia de su madre, su abuela y otras mujeres de su familia, así como la relación con la lengua náhuatl.
Venegas recordó que su acercamiento a los libros ocurrió en circunstancias dolorosas. Cuando ella tenía alrededor de 10 años murió su hermano menor, de nueve, víctima de leucemia. Durante el funeral, alguien olvidó una novela en su casa y ella decidió tomarla y comenzar a leerla.
“Ese libro llegó a mí en un momento en el que yo hubiera preferido mirar hacia otro lado. [...] Me encantó la novela, yo era muy feliz leyéndola y la volví a leer, y la volví a leer”, contó.
Aquella historia de amor, protagonizada por una joven francesa enamorada de Napoleón Bonaparte, abrió para ella un mundo desconocido, pues en su casa no había libros de literatura ni una tradición familiar de lectura.
“Esa tragedia, que fue la muerte de mi hermano, me trajo también una de las grandes alegrías de la vida, de mi vida, que fue leer”, compartió.
La escritora explicó que la literatura no significa evadir la realidad, sino tener la posibilidad de comprender otras experiencias y ponerse en el lugar de los demás.
“Lo que ocurre de verdad cuando leemos es que entendemos o podemos entender mejor a los otros. Eso que nos han enseñado que es la empatía, nuestra capacidad de comprender a los demás”, expresó.
Al hablar de Leche de silencio, la autora explicó que el libro nació de una pregunta que la acompañó durante años: por qué no hablaba la lengua de su madre, quien es originaria de Hueyapan, Morelos, y hablante de náhuatl.
Recordó que cuando era niña visitó por primera vez el pueblo de su madre y se encontró con ella y su abuela conversando en una lengua que no entendía. Su madre no se la había enseñado porque temía que sus hijos sufrieran la discriminación que ella había vivido por hablar una lengua indígena.
Ese temor también quedó marcado en un episodio escolar, cuando Venegas, al escuchar que su maestra explicaba qué significaba ser bilingüe, levantó la mano para poner como ejemplo a su madre, quien hablaba náhuatl y español.
“Y alguien desde el fondo del salón me gritó: ‘Tu mamá no es bilingüe, tu mamá es una india’, con toda la carga discriminatoria que tiene esa palabra”, recordó.
Venegas invitó a los jóvenes a cuestionar el racismo que todavía existe en el país y la manera en que se trata a los pueblos originarios.
“Nos enseñan que los indios que valen son los que ya están muertos, son los del pasado y no los que están vivos, a los que podemos oír en la calle hablando en su lengua y se les mira feo”, señaló.
También reflexionó sobre cómo el color de piel y la lengua pueden convertirse en motivos de exclusión y limitar las oportunidades de las personas, incluso en los espacios laborales y educativos.
La autora explicó que durante mucho tiempo permaneció en silencio respecto a esa herencia familiar, hasta que decidió conversar con su madre, grabar sus testimonios y reconstruir historias que desconocía. Así, la escritura se convirtió también en una forma de conocerse y recuperar una parte de sus raíces.
Venegas, quien ha sido directora de colecciones de libros infantiles y juveniles del Fondo de Cultura Económica, compartió que su formación como escritora y las oportunidades profesionales que ha conseguido estuvieron vinculadas con su acercamiento a los libros.
“Todo eso, a esos lugares, a esos espacios donde yo he podido trabajar o publicar, llegué porque empecé a leer”, afirmó.
Ante los estudiantes, subrayó que la lectura es un patrimonio personal que nadie puede arrebatar y los invitó a acercarse a las historias sin prejuicios, elegir libremente lo que desean leer y escribir sin esperar la aprobación de alguien más.
“Lo que ustedes lean, nadie se los va a poder quitar”, dijo.