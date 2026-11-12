Comparte Socorro Venegas su historia en encuentro con 600 jóvenes

La escritora y editora Socorro Venegas compartió con estudiantes de preparatoria cómo la lectura se convirtió en una tabla de salvación durante su infancia, y cómo la escritura le permitió recuperar la historia de su familia, reconocer sus raíces indígenas y reflexionar sobre la discriminación que persiste en México.

En el encuentro 600 jóvenes con Socorro Venegas, realizado en el Foro del Auditorio MIA, como parte de la Feria Internacional del Libro de Culiacán, la autora habló de su experiencia como lectora y escritora, a partir de su libro más reciente, Leche de silencio, una obra en la que reconstruye la historia de su madre, su abuela y otras mujeres de su familia, así como la relación con la lengua náhuatl.

Venegas recordó que su acercamiento a los libros ocurrió en circunstancias dolorosas. Cuando ella tenía alrededor de 10 años murió su hermano menor, de nueve, víctima de leucemia. Durante el funeral, alguien olvidó una novela en su casa y ella decidió tomarla y comenzar a leerla.

“Ese libro llegó a mí en un momento en el que yo hubiera preferido mirar hacia otro lado. [...] Me encantó la novela, yo era muy feliz leyéndola y la volví a leer, y la volví a leer”, contó.

Aquella historia de amor, protagonizada por una joven francesa enamorada de Napoleón Bonaparte, abrió para ella un mundo desconocido, pues en su casa no había libros de literatura ni una tradición familiar de lectura.

“Esa tragedia, que fue la muerte de mi hermano, me trajo también una de las grandes alegrías de la vida, de mi vida, que fue leer”, compartió.

La escritora explicó que la literatura no significa evadir la realidad, sino tener la posibilidad de comprender otras experiencias y ponerse en el lugar de los demás.

“Lo que ocurre de verdad cuando leemos es que entendemos o podemos entender mejor a los otros. Eso que nos han enseñado que es la empatía, nuestra capacidad de comprender a los demás”, expresó.