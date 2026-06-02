Comparten alumnos del CMA talento en el ‘Pacific INK 2026’

A través de una variada muestra de sus disciplinas, el CMA demostró la solidez de sus programas académicos. La Escuela Profesional de Danza de Mazatlán (EPDM), los talleres de dibujo y pintura, el Ballet Infantil y las áreas de cinematografía se unieron para ofrecer una experiencia cultural e interactiva a los asistentes.

El talento, la creatividad y la formación artística del Centro Municipal de las Artes salieron de las aulas para conquistar los espacios del Centro de Convenciones de Mazatlán, en el marco de la convención internacional “Pacific INK”, un evento que congregó a cientos de asistentes locales, nacionales e extranjeros.

El encuentro se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Mazatlán.

El encuentro se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Mazatlán.

Durante la jornada escénica, los alumnos y maestros de la EPDM deleitaron al público con el programa “Mundos Imaginarios”, una propuesta contemporánea compuesta por cuatro piezas coreográficas que reflejan el rigor técnico del plantel. Por su parte, el Ballet Clásico Infantil inyectó dinamismo y nostalgia al interpretar fragmentos del repertorio de “Cri-Cri”, y con ello cautivaron al público.

En paralelo, alumnos del Taller de Artes Plásticas del CMA montaron una exhibición de obras pictóricas y dibujos. Los docentes y alumnos explicaron al público las diversas técnicas, el uso de materiales e invitaron a los presentes a sumarse a la práctica de la pintura y la creación visual.

Yazmín Liliana González, docente del taller infantil de artes plásticas, destacó el valor pedagógico de estas disciplinas desde la infancia, y definición al arte como el primer lenguaje humano.

“El arte tiene muchísimas ramas. El hecho de que los niños, adolescentes y adultos se acerquen a conocer cada una de ellas les ayuda a descubrir de qué manera puedes expresarse de mejor forma. La pintura, la actuación, la música o la escultura son las herramientas más cercanas que tenemos hoy en día; es vital aprovechar este tipo de herramientas” para descentralizar la cultura, expresó la maestra.

Ana Paola Villegas, coordinadora de la Escuela Municipal de Ballet Clásico del Instituto de Cultura de Mazatlán, , subrayó la riqueza de vincular la danza con un festival de arte urbano pues permite descubrir nuevas formas de expresión. Explicó que la convivencia de la pintura, la escultura y la danza enriquece la creatividad colectiva, fomenta la colaboración interdisciplinaria y acerca las manifestaciones artísticas a nuevos públicos desde una visión fresca y contemporánea.

La experiencia en las aulas del CMA también se vio reflejada en la voz de sus protagonistas. Ramón Vitela Carrillo, alumno de la institución, compartió su gran satisfacción por la formación recibida e invitó a la juventud mazatleca a acercarse a la oferta educativa del Centro Municipal de las Artes.

Victoria Zamudio, pequeña integrante del Ballet Infantil, externó su entusiasmo por presentarse en espacios alternativos fuera del teatro.

Es muy bonito poder bailar de manera gratuita para que la gente que a veces no puede ir al teatro nos conozca. A mí me gusta tanto el ballet que, cuando entro en mi personaje, se me olvida todo lo demás, compartió la alumna, quien cerró invitando a más niños a sumarse a las disciplinas artísticas.