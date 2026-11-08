Comparten Ángel García y Adán Pérez su visión sobre el futuro profesional de los artistas

Compartir experiencias, ampliar horizontes y orientar a las nuevas generaciones sobre las posibilidades de desarrollo profesional dentro del arte fueron algunos de los temas abordados por Ángel García y Adán Pérez durante su participación en el Congreso Educación desde las Artes.

A través de las charlas “Currículo para la vida” y “El Futuro de un Artista”, ambos ponentes ofrecieron herramientas y perspectivas a jóvenes y asistentes interesados en conocer distintos caminos para construir una trayectoria personal y profesional.

El encuentro se realizó en diferentes espacios del Centro Municipal de las Artes y durante la charla “Currículo para la vida”, Ángel García invitó a los participantes a reflexionar sobre sus experiencias, reconocer sus capacidades y establecer objetivos que les permitan avanzar hacia sus metas.

También destacó la importancia de mantener apertura para escuchar distintos puntos de vista, aceptar los desafíos y aprender de las experiencias de otras personas, elementos que contribuyen al crecimiento tanto personal como profesional.

El ponente compartió su entusiasmo por formar parte de este encuentro, al considerar que estos espacios permiten intercambiar conocimientos y reflexionar sobre la manera en que la cultura y el arte pueden transformar la vida de las personas.

Adán Pérez, en “El Futuro de un Artista”, habló sobre el panorama de las artes escénicas y plásticas, así como las oportunidades que existen para quienes buscan desarrollar una carrera artística en México y otros países.

Durante su intervención, planteó la importancia de que los estudiantes conozcan los diferentes escenarios y espacios profesionales a los que pueden acceder, además de reconocer las posibilidades de llevar sus proyectos más allá de sus lugares de origen.

Destacó la necesidad de construir puentes entre las nuevas generaciones y el ámbito profesional, para facilitar que los jóvenes encuentren oportunidades y herramientas que les permitan consolidar sus aspiraciones.