Comparten arias y canción latinoamericana, en Bell’aria

Una gala lírica que celebró la belleza de la voz y la emoción del escenario, compartieron la mezzosoprano Oralia Castro, la soprano Perla Orrantia y la pianista Lilia Valdespino, en el espléndido concierto Bell’Aria.

En el Teatro Pablo de Villavicencio del Instituto Sinaloense de Cultura y dentro de la programación del Festival Cultural Sinaloa 2025, las tres intérpretes, ofrecieron un espectáculo que combinó la fuerza de la ópera con la pasión de la música latinoamericana.

Este encuentro de géneros fue una celebración de la elegancia de la tradición operística y la intensidad emocional de las canciones de nuestro continente.

El programa se dividió en dos partes, la primera con Arias y duetos de ópera, que abrió con las dos vocalistas cantando a dúo la preciosa “Barcarola” (de “Los Cuentos de Hoffmann”, de J. Offenbach), en el primer dúo de la noche), para continuar Oralia con una excelente interpretación de “La seguidilla” (“Carmen”, de Georges Bizet); Perla con “O mio babbino caro” (de “Gianni Schicchi”, de Giacomo Puccini), y “La habanera”, (de “Carmen”, G. Bizet), por Oralia Castro, quien confesó preferir el papel de cabrona en las óperas-.

Le siguió Perla (quien a su vez opta por los papeles de joven desvalida con final feliz) para interpretó cálidamente “Quando m´en vo” (“La bohemia”, de Puccini), y Oralia en “Mon coeur souvrá ta voix” (de la ópera “Sansón y Dalila”, de Camile Sains-Saëns, y Perla con “So anch’io la virtù mágica” (de “Don Pasquale”, de Gaetano Donizetti).

Juntas, ofrendaron una inmejorable versión del precioso “Dueto de las flores” (de la ópera “Lakmè”, de Leo Delibes) con el que cerró la primera parte entre los aplausos del público.

El intermedio fue aprovechado por la pianista Lilia Valdespino, para brindar una fluida y magistral interpretación del Preludio 23, de Sergei Rachmaninov, por la que fue muy aplaudida.