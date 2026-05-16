Comparten el espíritu del ballet romántico del Siglo 19

Entre la niebla escénica, las luces doradas y la delicadeza del tul flotando sobre el escenario, los mazatlecos disfrutaron de una velada del romanticismo a través del ballet.

En el teatro Ángela Peralta, presentaron el espectáculo Tres grandes en una noche de primavera, producida el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán con la coreografía del maestro cubano Eduardo Blanco, que transformó el recinto en un universo de elegancia clásica inspirado en el espíritu del ballet romántico del Siglo 19.

La música de Berlioz, Tchaikovsky y Rachmaninov condujo una puesta en escena donde cada movimiento parecía suspendido en el aire gracias a uno de los elementos visuales más cautivadores de la noche: el tutú romántico.