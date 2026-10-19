Comparten en ‘Escalones de arena’ una lección de reconstrucción y esperanza

El monólogo “Escalones de arena” de Miguel Alonso Gutiérrez ofreció una reflexión sobre la vida y la adversidad. Se presentó en Casa Haas, Mazatlán, la noche del sábado 17 de octubre, como parte del Festival Cultural Sinaloa 2026, llevando un mensaje de esperanza.

La obra se presentó en Casa Haas Antes, donde Gutiérrez compartió una historia personal que invitó a la reflexión sobre la fragilidad humana y el paso del tiempo.

El Festival Cultural Sinaloa 2026, organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura en colaboración con Cultura Mazatlán, ofreció una jornada cultural con entrada gratuita. Esta trigésima quinta edición busca promover el talento y acercar diversas expresiones a los municipios del estado.

“La obra surgió de una experiencia personal que transformó la vida del artista, quien halló en el teatro una vía para expresar emociones y aprendizajes de momentos de crisis”, explicó Miguel Alonso Gutiérrez, actor y director del monólogo. La puesta en escena ofreció una mirada esperanzadora sobre la capacidad de las personas para reconstruirse.

La narrativa del monólogo combinó teatro documental, poesía, música y recursos audiovisuales. El montaje construyó un recorrido emocional donde recuerdos y el diálogo interior sirvieron para comprender la existencia.

La obra no se limitó a una historia de sufrimiento. Planteó una visión esperanzadora sobre la capacidad de reconstrucción ante las dificultades, la recuperación de la confianza y el descubrimiento de nuevas razones para seguir.

La dirección escénica estuvo a cargo de Hernán del Riego. Aldo Rodríguez aportó los recursos visuales, Carlos Alberto Cota Schiller el componente musical y Alejandro Mojica el diseño gráfico del proyecto.