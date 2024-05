Alumnos de viola del maestro Jorge Gutiérrez Pereyra en la Escuela Superior de Música del Instituto Sinaloense de Cultura ofrecieron el recital de primavera Las violas de la ESUM con un amplio programa de música de autores clásicos y populares.

En la Escuela Superior de Artes José Limón, los concertistas estuvieron acompañados, cuando se requirió, en el violoncello por Arely Nicole Barraza Meza y por el pianista acompañante maestro Juan Alfredo Chacón Valenzuela, y el programa se llevó a cabo en la Sala de Conciertos de esa casa de estudios.

En el programa participó la joven Ana Christina Barraza Meza, quien cerró el programa con la Sonata No. 1 en sol mayor para viola y piano, de B. Marcello, en cuatro movimientos, el Concierto para viola y piano en sol mayor, de G. Ph. Telemann, en cuatro movimientos; los movimientos Bourré I y II de la Suite no 3 para Viola sola, de Bach, y cerró con el adagio del Concierto de Brandemburgo No. 6, de Bach.

El programa abrió con el alumno Guillermo Alexander Zavala Germán, quien tocó una Canción folclórica francesa y Canción del Viento, de S. Suzuki, mientras que Marycarmen Cegobiano Uriarte interpretó Danza de la mañana y El buen Rey Wenceslao, canciones tradicionales inglesas