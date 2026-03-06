Comparten experiencias de dolor y sanación emocional

Una tarde de reflexión emocional, vivieron asistentes a la charla de “Legado Emocional” de Fundación MAPA Renacer.

Cumpliendo dos objetivos, recaudar fondos y generar conciencia colectiva de que los males emocionales terminan hasta que se decide romper con sus orígenes.

Fue un encuentro de reflexión y de transformación personal, expuesto por dos grandes mujeres y expertas psicoterapeutas Rayo Guzmán y Shulamit Graber, quienes desde sus propias experiencias de dolor, patrones heredados que les marcaron su vida, descubrieron cómo sanar sus historias.

Durante más de tres horas, mujeres y hombres, jóvenes y adultos escucharon como sí se puede reescribir la vida palabra por palabra y que escribir es una herramienta poderosa para sanar bloqueos emocionales, a través de la conferencia “Raíces y Alas” de la escritora Rayo Guzmán.

Licenciada en Comunicación, maestra en Educación y especialista en Desarrollo Humano y Tanatología, Guzmán propuso la escritura consciente como un recurso para procesar emociones.

Mientras que Shulamit Graber habló de la terapia familiar o de pareja como una joya y solo hay que hacerlo, enfrentarla para sanar y darse un abrazo empezando desde cero.

La psicoterapeuta narró visiblemente emocionada cómo, en su propia historia familiar de patrones, la palabra violencia la marcó desde niña por un padre violento que le hizo vivir una niñez difícil y que descubrió que él traía tres generaciones atrás con la misma carga emocional sin saberlo.

Graber comentó que tuvo que recibir terapia para sanar su dolor, buscando su padre reconociera el patrón hasta que finalmente pudieron sanar su historia familiar.

“Sanar es una responsabilidad individual y que si yo pude, ustedes también lo podrán hacer”, manifestó.

Con tres hijos casados, Graber se especializó en terapias para sanar casos de violencia, secuestros y violación, ya que ella misma fue secuestrada por error hace 17 años.