Comparten historias de esfuerzo y resiliencia en el Teatro Ángela Peralta

Las experiencias, los desafíos y las decisiones que han marcado sus vidas y trayectorias profesionales fueron compartidos por cuatro personajes vinculados a las artes, la gestión cultural y el ámbito empresarial durante la conferencia “Conversaciones para el Futuro”, realizada en el Teatro Ángela Peralta.

Johnny Millán, Adán Pérez, Ángel García y Conchita Flores participaron en este encuentro, en el que hablaron sobre los momentos determinantes de sus caminos y los aprendizajes que les han permitido superar obstáculos y mantenerse firmes en sus objetivos.

La actividad formó parte del Congreso Educación desde las Artes, organizado por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, a través del Centro Municipal de las Artes, con el apoyo del Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST) 2026.

La conversación fue conducida por la gestora cultural Mónica Medina Vidaurri, quien mediante preguntas sobre sus experiencias personales y profesionales, propició un diálogo cercano con los invitados.

Durante su intervención, Conchita Flores, coordinadora de Extensión de la Cultura en la zona sur de Sinaloa de la Universidad Autónoma de Sinaloa, recordó que durante su juventud no tenía claro qué rumbo tomar, hasta que descubrió su interés por el trabajo detrás de los escenarios teatrales y la formación de jóvenes.

Entre los consejos que marcaron su vida recordó una reflexión que le compartió Óscar García Osuna, actual director del Instituto de Cultura de Mazatlán: “¿No sabes qué quieres hacer, pero sabes qué NO quieres hacer?”. Una frase que, dijo, le permitió encontrar orientación en momentos de incertidumbre.

El empresario Ángel García habló sobre la importancia de mantener la confianza en uno mismo frente a las dificultades y los retos profesionales.

Consideró que la disciplina, el orden y la claridad sobre las metas personales son fundamentales para avanzar.

“Lo más difícil es despertarte y tener claro cuál es tu meta, dónde estás y a dónde quieres llegar”, expresó al compartir su experiencia con los asistentes.

El bailarín y coreógrafo Johnny Millán, integrante de la compañía Delfos Danza Contemporánea y docente del Centro Municipal de las Artes, compartió una experiencia que puso a prueba su convicción artística.

Recordó que, a los 24 años, viajó a Cuba para presentarse como solista ante un público acostumbrado al ballet clásico. Su propuesta de danza contemporánea recibió inicialmente algunas muestras de rechazo; sin embargo, decidió continuar con su interpretación hasta conseguir la atención de los espectadores.

“Si tú tienes la convicción de lo que has hecho y de por qué estás ahí, no hay nada que te lo pueda derrumbar”, reflexionó sobre aquella presentación que considera determinante en su trayectoria.

El barítono Adán Pérez recordó uno de los momentos decisivos de su carrera operística, cuando tuvo la oportunidad de audicionar ante el maestro Plácido Domingo para integrarse a una producción de la Ópera de Los Ángeles. Relató que después de escucharlo, el director le comunicó que tenía las cualidades necesarias para incorporarse a la producción.

A lo largo del encuentro, los cuatro participantes coincidieron en que los obstáculos, las decisiones y las personas que han acompañado sus recorridos han contribuido a definir su identidad personal y profesional.

Al concluir la conferencia, Zoila Fernández, directora artística del Instituto de Cultura de Mazatlán, entregó reconocimientos a los invitados por su participación en esta jornada de intercambio de experiencias y reflexión.