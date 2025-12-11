$!Comparten la experiencia de ‘Alas de Papel’ con alumnos de Comunicación de la UAdeO

Tras la invitación del Comité Estudiantil de Periodismo, de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente, el equipo del proyecto Alas de Papel realizó una Presentación-Taller del proyecto editorial que el Instituto Sinaloense de Cultura y la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, produce a través del Programa Alas y Raíces Sinaloa.

A cargo de la actividad estuvieron Georgina Martínez Montaño, editora, y Jael Álvarez Otáñez, Coordinadora Operativa de Alas y Raíces Sinaloa.

Los jóvenes estudiantes mostraron gran interés por conocer el proyecto, su contenido, las formas de trabajo para realizar cada edición hecha por niñas, niños y adolescentes para que sus iguales lo lean y también para que publiquen en las páginas, siempre abiertas a la participación en Alas de Papel.