$!Comparten la experiencia de ‘Alas de Papel’ con alumnos de Comunicación de la UAdeO

Tras la invitación del Comité Estudiantil de Periodismo, de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente, el equipo del proyecto Alas de Papel realizó una Presentación-Taller del proyecto editorial que el Instituto Sinaloense de Cultura y la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, produce a través del Programa Alas y Raíces Sinaloa.
A cargo de la actividad estuvieron Georgina Martínez Montaño, editora, y Jael Álvarez Otáñez, Coordinadora Operativa de Alas y Raíces Sinaloa.
Los jóvenes estudiantes mostraron gran interés por conocer el proyecto, su contenido, las formas de trabajo para realizar cada edición hecha por niñas, niños y adolescentes para que sus iguales lo lean y también para que publiquen en las páginas, siempre abiertas a la participación en Alas de Papel.
También hubo participación de varios estudiantes que compartieron la lectura en voz alta de textos realizados por ellos en ese mismo momento; tras la propuesta de la editora de crear con la palabra escrita, a partir de un poema de Fernando Pessoa, el resultado fue conmovedor.
Antes de culminar la actividad, se dio espacio para una sesión de preguntas y respuestas y fue el notable síntoma del gran interés que las y los jóvenes tenían por conocer sobre Alas de Papel, una publicación con casi 22 años de vida que antes que ellos nacieran ya estaba en gran vuelo.