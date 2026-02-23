Comparten la historia del cine como ciencia y diversión

Una conferencia cargada de nostalgia, de recuerdos, de tiempos idos, de la nostalgia del cine en pantalla grande, sentados en una butaca metálica en una enorme sala comiendo palomitas y tomando refresco.

Así ocurrió la charla entre la maestra Dalila Rivas Coronel y el doctor Samuel Octavio Ojeda Gastélum, en el Museo de Historia Regional de Sinaloa, a propósito del Proyector Simplex y otros aditamentos que presentó el Instituto Municipal de Cultura Culiacán como Pieza del Mes.

“El cine: ciencia, diversión y vida cotidiana” se tituló la conferencia que impartieron los estudiosos de la historia, ante un público fascinado con el tema.

La maestra Rivas fue explicando los antecedentes de los aparatos reproductores de imágenes, como la linterna mágica, zootropo, fenaquisticopio, cronofotógrafo, vitascopio y kinetoscopio de Edison, y el cinematógrafo de los Lumiere.

La llegada del cine a México y a Culiacán. Del cine de los Húngaros que venían de Europa huyendo de las guerras en los años 20 del Siglo 20 y encontraron en este país un negocio en el cine ambulante, con aparatos adosados a los carromatos y que proyectaban las primeras películas sobre una manta blanca en los pueblos.

Por su parte, el doctor Ojeda recordó los tiempos de infancia en su natal Pericos, cuando el cine se convirtió en la única diversión y epicentro de la vida pueblerina desde los 60 hasta los 90.

¿Cuándo llegaron las palomitas? Se preguntó en voz alta: a mi pueblo nunca llegaron. En el intermedio los niños corrían a la tienda e intentaban la proeza de comprar un refresco con una mestiza.

El cine era para las élites sociales, los que podían pagar la entrada de toda la familia, el cine no era para los pobres, señaló Dalila.

Luego de concluir que el cine en los pueblos marginados conectaba directamente a las personas con el mundo moderno y destacar la importancia del rescate y preservación del patrimonio cultural tangible e intangible, se dispusieron a observar de cerca la Pieza del Mes, una importante acción en ese sentido, iniciada por el Instituto Municipal de Cultura Culiacán.