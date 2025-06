Comparten niños sus sueños musicales

Las piezas musicales seleccionadas por los alumnos, incluyeron éxitos como “My Way”, “Take on Me”, “Tacones Rojos”, “Die With a Smile”, y “The Legend of Zelda”, entre otras, en cuya ejecución se mostró la versatilidad y el amplio gusto musical de los participantes.

Para enriquecer la experiencia, el maestro Miguel Ángel Moreno, en compañía de los alumnos, ofreció una didáctica explicación sobre los instrumentos de percusión, incluyendo una breve lección de batería que hizo la presentación aún más dinámica e interactiva.

El escenario fue iluminado por el talento de Emiliano Lizárraga, Freesia Melissa Osuna, Erick Rodríguez, Paul Arámburo, Christopher Orrante, Leonardo Rodríguez, Kalep Itai Carranza, Juan José Heredia, Giselle Zamora, Samantha Acosta, Omar Alonso Osuna, Leonardo Rodríguez, Alan Toledo Osuna, María Castro, Rubén Rodríguez, Simón Guerra y Emanuel Guerrero.

Al finalizar el recital, varios alumnos compartieron sus experiencias y el profundo impacto que el taller de percusiones ha tenido en sus vidas.