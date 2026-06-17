Comparten pequeños artistas su imaginación a través del arte

Los pequeños artistas mostraron a sus papás, hermanos, abuelos, el resultado de lo que aprendieron durante el ciclo escolar. Claudia Apodaca, directora de Formación y Capacitación, del Instituto Sinaloense de Cultura les dio la bienvenida.

En la exposición de fin de cursos, los alumnos del taller de Artes Plásticas Infantil, de la Escuela de Artes José Limón, que imparten las maestras Rosalí Sánchez y Vanessa Álvarez, tomaron sus pinceles y retrataron rostros, paisajes, mascotas, seres fantásticos como unicornios, campos, ciudades, planetas, universo y el mundial de futbol.

A los niños les fascina su entorno, lo observan, lo plasman, lo recrean con colores y pinceles.

En la inauguración estuvieron también, las maestras de los talleres, y Rebeca Rendón, coordinadora de los talleres y programas integrales de la Escuela Superior de Arte José Limón del Isic.

“Son niños de 5 años a 12 años tenemos atendemos en estos talleres, trabajan con el color, con la plástica, con el pincel en la mano porque aprenden a dibujar y a pintar, se hacen muy creativos con las artes plásticas”, dijo.

Rendón destacó el trabajo de las maestras con los pequeños.

“Nos da mucho gusto que las maestras sean tan entregadas con sus niños, que los hagan crecer a través de la del arte, que es de nuestras primeras expresiones humanas, lo que es el color e imprimen en ellos la naturaleza, todo lo que nos rodea como seres humanos”.

Y más allá del arte, destacó que los niños desarrollan otras habilidades y actitudes, veo que son niños que crecen con gran respeto hacia todas las demás artes, en su escuela incluso en matemáticas, nos han dicho los maestros que se vuelven niños más atentos con esta disciplina.

Rosalí Sánchez, maestra de artes plásticas infantil, comentó que la exposición tiene diferentes técnicas, como el acrílico, el dibujo y pinturas en óleo.

“La idea se trata de integrar las diferentes técnicas que hemos estado viendo en el año y el conocimiento total que ha adquirido el alumno. Son 80 obras y en cada una de ellas va un estilo particular, dependiendo del interés del alumno que fue el que desarrolló el tema”.

A la mayor parte de los niños les gustan los paisajes, señaló, también incursionan mucho en el ánime y todos los complementos nuevos que les está llamando mucho la atención en diferentes plataformas.

“Es un universo también interesante entenderlo y comprender que el arte es una extensión y aquí se da cálida todo lo que es retrato, animales, paisajes, caricatura, ánime, intentamos abarcar todos los temas”.

Detrás de cada obra, hay muchas horas de trabajo y al exponerlo, destacó que se emocionan porque los papás reaccionan de manera positiva a su trabajo y esto hace que ellos deseen seguir aprendiendo más.

Rosalí Sánchez invitó a los papás a que descubran los talentos de sus hijos, sobre todo en la edad temprana, en el mundo del arte.

“Yo me reflejo mucho también en ellos, desde que tengo conciencia, los crayones eran parte de mi vida y les decía a mis papás que me inscribieran en talleres. Entonces, yo estoy agradecida porque el universo del arte es un mundo y siempre que estamos pintando, de alguna manera puedes sentirte más tú”.

La Escuela de Artes José Limón tiene más de 150 alumnos en Artes y esta exposición permanecerá abierta hasta el 30 de junio.