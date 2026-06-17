Comparten su talento alumnos de danza en el Festival de Fin de Cursos de la Escuela José Limón

Como parte del Festival de Fin de Cursos correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, familiares, amigos y público en general acudieron para acompañar a las y los estudiantes en una muestra escénica que reflejó meses de aprendizaje, disciplina y exploración creativa bajo la guía de sus maestras y maestros.

Una tarde llena de movimiento, sensibilidad y expresión artística disfrutaron sinaloenses con la presentación de los talleres de Danza Contemporánea Infantil, Jazz Contemporáneo Juvenil y Danza Contemporánea Escénica Juvenil de la Escuela Superior de Artes José Limón.

La función inició con la participación del Taller de Danza Contemporánea Infantil, impartido por la maestra Ana Celia González, que presentó la pieza “Caudal”, inspirada en la música Mañana Tepoztlán, de El Búho.

Con una propuesta llena de frescura y sensibilidad, las y los pequeños intérpretes evocaron el fluir del agua y la conexión con los elementos de la naturaleza mediante secuencias de movimiento dinámicas y expresivas. La obra destacó por la espontaneidad y entrega de sus participantes, quienes transmitieron alegría y confianza sobre el escenario.

Participaron Alina Cabrera Sanz, Ana Victoria García Martínez, Domenica López Martínez, Edith Elisa Angulo Montalvo, Eileen Linnette Valencia Romero, Emmeli Contreras Morga, Minerva Loya Verdugo, Owen Iván García Domínguez, Samantha Amairani Padilla García, Sara Victoria Becerra Vivanco, Sariah Abigail Mercado Ponce, Sofía Guerrero Berrelleza y Yohana Loya Verdugo.

Posteriormente, el Taller de Jazz Contemporáneo Juvenil, dirigido por la maestra Liliana Esper, presentó la obra “Umbral”, construida a partir de la pieza musical Apocalíptico, del artista Residente, con edición musical realizada por la propia docente.

A través de una coreografía intensa y cargada de significado, las jóvenes intérpretes exploraron las transformaciones, retos y decisiones que acompañan distintas etapas de la vida. La fuerza de los movimientos, combinada con momentos de introspección y trabajo colectivo, generó una atmósfera envolvente que logró conectar con el público.

En esta presentación participaron Airam Guadalupe López Durán, Alondra Camacho Iñiguez, Ana Lucía Méndez Cárdenas, Ana Paula Rochín Gálvez, Avril Fernández Soto, Nadia Sofía Gavilanes Guerrero, Pamela Correa Valdés y Scarlet Acosta Murillo.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del Taller de Danza Contemporánea Escénica Juvenil, dirigido por el maestro Mario Edén Cázares, con la puesta en escena de “Geometría Aplicada”, coreografía de Edylin Zatarain con música de Siren Karaba.

La obra destacó por su cuidada construcción visual y por la precisión de sus intérpretes en el manejo del espacio escénico. Uno de los momentos más llamativos de la presentación fue el uso de luces portadas por las propias bailarinas, quienes, a través de precisas secuencias coreográficas, construyeron figuras geométricas en constante transformación.

El efecto visual convirtió el escenario en un espacio dinámico de líneas, formas y destellos que dialogaban con la música y el movimiento, aportando una dimensión estética que enriqueció la propuesta coreográfica.

Participaron Hilary Alejandra Ayala Escobar, Belinda Núñez Coronel y Allizon Celeste Galaviz Aispuro.

A lo largo de la función, el público reconoció con cálidos aplausos el esfuerzo y compromiso de las y los estudiantes, así como la labor formativa de las maestras y maestros responsables de cada taller, quienes acompañaron los procesos creativos y de aprendizaje desarrollados durante el ciclo escolar.