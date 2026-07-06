Comparten su talento en un recital de violín

La pasión, la disciplina y el virtuosismo se conjugaron en el Museo de la Música durante el recital de fin de cursos de los alumnos de violín de la maestra Nina Farvarshchuk.

Estudiantes de los niveles de taller, técnico y licenciatura del Centro Municipal de las Artes ofrecieron una velada de alta calidad interpretativa, consolidando un año de intensa preparación académica.

Ante un público entusiasta, los niños, adolescentes y jóvenes músicos compartieron los frutos de su esfuerzo a través de un ambicioso programa que reunió piezas fundamentales del repertorio violinístico universal y de la música de cámara.

El concierto abrió con la participación de Ámbar Marcela Aguilar López, quien interpretó con soltura el tercer movimiento del Concierto en si menor de Oskar Rieding. Posteriormente, Sandra Athenea Armenta Santín ejecutó con frescura “Los patos alegres” de Nina Baklanova, mientras que Valeria Arenas Paredes ofreció una pulcra lectura del primer movimiento del Concierto en sol mayor de Friedrich Seitz.

La madurez musical continuó desarrollándose en el escenario con Pablo Daniel Ibarra Campos, encargado de dar vida al Preludio en sol mayor de Johann Sebastian Bach. Acto seguido, Ana Paula Valdez Villa asumió el reto técnico del primer movimiento del Concierto en la menor de Jean-Baptiste Accolay, dando paso a David Eduardo Cuadras Marcial, quien envolvió la sala con la solemnidad de la Sarabanda de Johann Sebastian Bach.

Uno de los momentos más memorables de la primera mitad llegó con José Luis Galarza Gómez, quien interpretó los dos primeros movimientos de la Sonata No. 4 de Georg Friedrich Handel.

En una muestra del talento integral que se gesta en la institución, Galarza fue acompañado al piano por Matthew Alexander Martínez Méndez; ambos jóvenes son estudiantes de la Licenciatura en Música.

La segunda parte del programa estuvo consagrada a la complejidad romántica de Henryk Wieniawski y su Concierto No. 2. Emily Airam Robles Espinoza abrió este bloque ejecutando con gran temperamento el primer movimiento, mientras que José Luis Galarza Gómez regresó al escenario para dar continuidad a la obra con el segundo y tercer movimiento, demostrando un sólido dominio técnico y una profunda capacidad expresiva.