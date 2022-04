$!Compartir un libro es un acto de amor, asegura Raúl Quiroz

“Se adquiere con hábitos, como el ejercicio, tiene que ser constante, permanente e insistir, para mí los mediadores de lecturas son los verdaderos héroes”, dijo.

Agregó, además, que cuando una sala de lectura está funcionando, o se está creando comunidad lectora, debajo de un árbol, en una colonia, en la cochera de tu casa o una comunidad rural, no solo está ocurriendo un proceso de formación de lectores, están ocurriendo muchas cosas que hacen que el impacto sea muy importante, se está creando ciudadanía, se está creando democracia, se está formando a ciudadanos propositivos y críticos.

“La gente que está acudiendo a leer ya no es cualquier ciudadano, porque cuando uno lee, cuando uno agarra un libro eres uno, cuando uno termina de leer un libro eres otro, eres la suma de los libros que has leído, eres la suma de los textos que has leído, aunque parezca cliché, la lectura te transforma.

Destacó que los ciudadanos formados en las artes, en la cultura, son ciudadanos que van a estar creando paz donde ellos vivan, van a proponer y criticar, “critican, pero serán seres capaces de proponer soluciones”.

“Todas esas posibilidades te da una sala de lectura, cuando está una sala de lectura funcionando, que hay alguien mediando, que hay alguien haciendo acciones, está creando comunidad, está creando esa ciudadanía, por eso es muy importante la labor que hacen y es importante que nosotros como autoridades, apoyemos y acompañemos todo este proceso de creación de comunidades lectoras”, puntualizó.