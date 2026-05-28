Compartirá Dantor ‘Música de norte y sur’ en el Festival Internacional de Guitarra

El quinteto Dantor, una agrupación que lidera el mazatleco Danuel Torres, se presentará este sábado 30 mayo dentro de las actividades del Festival Internacional de Guitarra Sinaloa, que organiza la Fundación Cultural de la Guitarra en coordinación con el Instituto Sinaloense de Cultura y el Instituto Municipal de Cultura Culiacán, a las 18:00 horas, en el teatro Socorro Astol.

Desde el corazón de México, llega a Sinaloa esta agrupación que fusiona magistralmente los sonidos de nuestra tierra, en donde la guitarra es la guía por un recorrido lleno de matices, ritmo y sensibilidad contemporánea.

La presentación titulada “Música de norte y sur”, explorará sonidos de distintas regiones, a través de una propuesta musical enfocada en la riqueza interpretativa de la guitarra y la fusión de influencias culturales.

La presentación de la aclamada banda de jazz fusión mexicano liderada por el talentoso músico mazatleco Daniel Torres, forma parte de la Temporada 2026 del festival, considerado uno de los encuentros musicales de mayor tradición en Sinaloa y que, a lo largo de más de una década, ha reunido a destacados intérpretes nacionales e internacionales.

Como parte de su participación en el Festival Internacional de Guitarra Sinaloa, Daniel Torres impartirá una charla y concierto didáctico gratuito titulado La guitarra clásica en la música del Siglo 21, este jueves 28, a las 16:00 horas, en la Teleaula del Centro Sinaloa de las Artes Centenario del Isic, en Rafael Buelna y Andrade.

El costo de entrada al concierto del próximo sábado, tiene un costo de 100 pesos y los boletos están disponibles en la taquilla del teatro.