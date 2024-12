$!Compartirá Francisco Bribiesca su música con los mazatlecos

Considerado por la crítica internacional como uno de los mejores concertistas mexicanos, interpretará canciones de autores como: Joaquín Rodrigo, Edin Solís, Fabian Coronado, William Walton, así como de su autoría.

Para cualquier aclaración o recibir información general, favor de llamar al 669 985 3502, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:30 horas, o bien, mandar correo electrónico a: museoartemazatlan@cultura.gob.mx

Sobre el artista:

Francisco Bibriesca es considerado por la crítica internacional como uno de los intérpretes mexicanos de música de concierto más importantes y con la mayor actividad como concertista dentro y fuera de su país.

Desde su primera gira la cual inició en diciembre de 2000 hasta llegar a la actual 2024, se ha presentado en las salas de concierto, centros culturales y teatros más importantes dentro de la escena internacional para la música de concierto; como los históricos The Kennedy Center (Washington, D.C.), The Sydney Opera House (Australia), The Cairo Opera House (Egipto), Gedung Kesenian Jakarta (Indonesia), así como en el Teatro Degollado y el Palacio de Bellas Artes de Guadalajara y la Ciudad de México por mencionar algunos.

Sus conciertos han sido transmitidos en vivo por televisión y radio en México, Estados Unidos, Malasia y Corea del Sur.

En el año 2004 hizo su debut internacional en The Verbruggen Hall (Sydney, Australia) y desde ese momento hasta la actualidad ha llevado año tras año sus giras a Holanda, Bélgica, Portugal, Italia, Alemania, Egipto, Nueva Zelanda, Australia, Indonesia, Singapur,

Malasia, Tailandia, China, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Costa Rica, Belice, El Salvador, Panamá y Colombia.

Ha actuado como solista acompañado por 31 Orquestas como La Orquesta de Cámara de Sydney y The Royal Thai Navy Band Orchestra de Tailandia.

Actualmente se encuentra realizando su gira mundial número 21.