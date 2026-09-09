Compartirá la Banda Sinfónica Juvenil un mosaico mexicano

La Banda Sinfónica Juvenil del Estado ofrecerá el concierto “Mosaico Mexicano” este viernes 11 de septiembre, a las 17:00 horas, en el Museo de Arte de Sinaloa. La entrada es libre, prometiendo una tarde de música mexicana.

Bajo la dirección artística del maestro Diego Rojas, la agrupación presentará el repertorio en el patio del Museo de Arte de Sinaloa. La comunidad de Culiacán está invitada a disfrutar de un evento musical en un recinto cultural de la ciudad. El programa “Mosaico Mexicano” busca reflejar la riqueza y diversidad de los sonidos nacionales a través de piezas selectas.

El Instituto Sinaloense de Cultura, organizador del evento, impulsa la presentación como parte de sus actividades para acercar al público a distintas expresiones musicales. “Brindar espacios de formación y proyección a las nuevas generaciones de músicos sinaloenses que integran la agrupación”, es uno de los objetivos de estas actividades, informó el organismo.

La Banda Sinfónica Juvenil del Estado representa un proyecto dedicado a la formación artística de jóvenes talentos musicales. Este esfuerzo, guiado por el maestro Diego Rojas, contribuye a fortalecer la práctica y difusión de la música de conjunto en la entidad. La formación musical para la juventud es un pilar en el desarrollo cultural de Culiacán.

El Museo de Arte de Sinaloa, ubicado en el centro de Culiacán, facilita el acceso a la cultura. Este espacio es un punto de encuentro para las artes visuales y la música, ofreciendo una experiencia cultural integral. El recinto cuenta con aire acondicionado, proporcionando comodidad a los asistentes durante el concierto.

La presentación de “Mosaico Mexicano” es una oportunidad para que las familias y aficionados a la música disfruten de una interpretación a cargo de jóvenes talentos. La música mexicana, en sus diversas facetas, será la protagonista del evento, mostrando el legado cultural del país.

La cita es este viernes 11 de septiembre, a las 17:00 horas, en el patio del Museo de Arte de Sinaloa, ubicado en la esquina de Rafael Buelna y Ruperto L. Paliza. La entrada es gratuita para toda la comunidad, sin necesidad de registro previo.