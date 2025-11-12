Compartirán escenario ‘Mujeres que saben Latín’

Una tarde dedicada a la poesía mazatleca, en el que participarán siete creadoras, compartirán este jueves 13 de noviembre, a las 18:00 horas, en Casa Haas.

Se trata del programa “Mujeres que saben latín”, en una edición más del Jueves Literario, que reunirá a mujeres poetas para dar voz a sus creaciones más íntimas y poderosas.

La coordinadora del evento, María Muñiz, explicó que el nombre del programa es un homenaje al icónico poema de Rosario Castellanos, utilizado de manera irónica para resaltar la inteligencia, la instrucción y, por supuesto, el talento poético de estas mujeres mazatlecas.

El público tendrá la oportunidad de escuchar la sensibilidad y el arte de las escritoras: María Félix Raygoza, Crisel García, Guadalupe Rojas, Linda Ibarra, Karina Castillo, Irasema Orona y Libia Mandujano.

Cada participante compartirá dos o tres poemas de su elección, prometiendo una variedad de estilos y sensibilidades que harán de esta velada un verdadero festival poético.

Para concluir el encuentro, se abrirá un espacio interactivo donde el público podrá cuestionar o comentar directamente con las poetas sobre su obra, enriqueciendo la experiencia cultural con un diálogo abierto.

La entrada al evento es libre y gratuita. Se recomienda llegar con antelación, ya que las puertas de Casa Haas se abrirán 15 minutos antes del inicio del festival poético.