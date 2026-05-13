Compartirán la nostalgia del bolero y la música romántica en

La nostalgia del bolero y la esencia de la música romántica mexicana llegarán este 15 de mayo a las 19:00 horas a Casa Haas con el concierto “Ecos del Recuerdo”, una velada que promete envolver al público en un recorrido emocional a través de canciones que han marcado generaciones.

El tenor Eduardo Tapia encabeza este concierto acompañado por José M. Valenzuela en el bajo y el guitarrista Luis Ornelas, en una propuesta musical que reunirá clásicos inolvidables como Perfidia, Sabor a mí, Historia de un amor, Contigo en la distancia, Reloj, Piel canela y Toda una vida, entre otras piezas emblemáticas del repertorio romántico latinoamericano.

Además, el concierto contará con la participación especial de jóvenes voces invitadas: Perla Orozco, Joselyne Valles, Nadia Hernández, Shellyara Hinojosa, Paulina Sánchez y Nicole Gallardo, alumnas de la Licenciatura en Canto de la Escuela de Música del Instituto de Cultura de Mazatlán, quienes aportarán frescura y sensibilidad a esta experiencia musical.

“Ecos del Recuerdo” se presentará el viernes 15 de mayo a las 19:00 horas en Casa Haas. Los boletos tienen un costo de 200 pesos y están a la venta en taquilla del Teatro Ángela Peralta. El cupo es limitado. Taquilla digital 669 120 00 20.