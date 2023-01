En la Plazuela República de Mazatlán, esta tarde se entregarán los votos recolectados por las pequeñas candidatas y candidatos para Reina Infantil y Rey del Carnaval de Mazatlán 2023. El objetivo es realizar el segundo y último conteo para dar a conocer los nombres de quienes portarán las coronas de estos reinados del Carnaval de Mazatlán 2023 “Déjà vu...125 años de tradición”. Será a partir de las 17:00 horas cuando las niñas aspirantes al reinado infantil y los jóvenes que compiten por el título de Rey del Carnaval, en medio de un ambiente festivo, se presentarán para escuchar a los ganadores. Dentro del mismo evento, se invitó a la Falsa Orquesta Cubana Sazón para poner el ambiente antes y después del conteo final. En el primer cómputo por el reinado infantil, la pequeña aspirante Lissete García, aportó 40 mil votos y logró el primer lugar; después Ivanna Arámburo con 33 mil 820 votos; Melanie Alarcón, con 34 mil; y Osleidy Velarde con 30 mil 100 votos. De acuerdo a las últimas cifras de la contienda masculina, Antonio Zazueta, candidato de la porra azul rey, lleva la delantera pues en el primer cómputo realizado el 10 de diciembre presentó 100 mil votos; Édgar Navarro, 30 mil votos; Víctor Quiroz, 32 mil 713 votos y Cristian Loredo, 31 mil 500 votos. A continuación, se presentan más detalles de cada uno de los candidatos y candidatas participantes.



Ivanna Arámburo Vázquez Con tan solo nueve años, Ivanna Arámburo ha trabajado muy duro en las últimas semanas para darlo este viernes 27 de enero durante el cómputo final. “Quiero ser reina porque quiero representar a todos los niños de Mazatlán y vivir una experiencia muy padre. Para mí el carnaval es algo muy tradicional de aquí del puerto donde la gente se divierte bailando y viendo el desfile”, exclamó Ivanna. Los pasatiempos de la candidata infantil son hacer videos de tik tok, ver la televisión y hacer tareas escolares. Su comida favorita es el mole y el sushi, mientras que el libro que más disfruta es “Los tres cochinitos” de la autoría de Joseph Jacobs. Su porra es color morado e invita a la población a que la sigan apoyando en este bello sueño.

Lissette Guadalupe López García El mundo mágico y las aventuras que ofrece el Carnaval Internacional de Mazatlán despertaron en Lissette Guadalupe López García el deseo de competir por el reinado infantil de la fiesta más emblemática de la ciudad en su edición 2023. La candidata a Reina Infantil responde que el carnaval le provoca alegría, emoción y el deseo de vivir junto a su familia los momentos de diversión que brinda la gran fiesta. “Mi sueño siempre ha sido salir en un carro alegórico, se me dio la oportunidad y desde ahí inició uno de mis más grandes sueños que es ser Reina Infantil o Reina de la Poesía”, exclamó la pequeña Lissette. En la contienda Lissette es la representante de la porra azul cielo, sus pasatiempos son bailar y modelar, su comida favorita es el sushi, tiene el hábito de la lectura y su libro favorito es “El Principito”, de Antoine de Saint-Exupéry, una reflexión sobre la vida, la sociedad y el amor.

Melanie Alarcón Bernal Para Melanie el Carnaval de Mazatlán es una fiesta muy bonita, en ella año con año se refleja la alegría que provoca entre los habitantes de esta ciudad, genera empleo y eso es muy bueno para el puerto turística. “Mi sueño es ser la Reina Infantil del Carnaval porque es la máxima fiesta que representa a todos los mazatlecos, es una tradición muy bonita y alegre que tenemos, me alegra con todo el corazón, formar parte de este carnaval”, expresó la candidata. Melanie Alarcón se define como una niña alegre y espontánea, su comida favorita es el sushi y el espagueti, sus principales pasatiempos son jugar videojuegos y leer, su lectura favorita son todos los cuentos de “Anna Kadabra”, escritos por Pedro Mañas y David Sierra Listón, obra donde las brujas son las buenas del cuento. Antes de concluir la entrevista, la niña aspirante a la corona infantil invitó a la población a disfrutar las fiestas de Carnaval en compañía de la familia.

Osleidy Aimee Velarde Manjarrez Como en miles de niñas mazatlecas, el Carnaval Internacional Mazatlán 2023 “Déjàvu... 125 años de tradición” despierta en Osleidy Aimee Velarde Manjarrez, el sueño de portar la codiciada corona de Reina Infantil para representar a la niñez de esta ciudad. Desea ser Reina Infantil porque es una ilusión, un sueño que quiere cristalizar, pues el Carnaval es una fiesta que ha disfrutado y considera que sería una gran representante de la niñez de este municipio. “El Carnaval significa para mí una fiesta familiar, hay música, se vive con mucha alegría, me gusta el desfile de carros alegóricos y es una bella tradición que vivimos los mazatlecos”, expresó. La candidata tiene 10 años de edad, cumple años el 20 de diciembre, sus pasatiempos son bailar, modelar, cantar, leer, y ser porrista. Tiene el hábito de la lectura y su libro favorito es la obra maestra de Antoine de Saint-Exupéry, “El Principito”. Su comida favorita son las tortas de pierna y la pizza, y de cara a la recta final de la contienda la candidata pide que disfruten la gran fiesta de Mazatlán que se desarrollará del 16 al 21 de febrero, y pide estar atentos al segundo cómputo carnavalero que será el viernes 27 de enero a las 17:00 horas en la Plazuela República.

Antonio de Jesús Zazueta Román Con entusiasmo, orgulloso de su tierra y con el gran apoyo de su gente, Antonio Zazueta aspira a conquistar la corona del Rey del Carnaval Internacional Mazatlán 2023. Amigable, alegre, comprometido, con mucho amor por su tierra y el carnaval Antonio Zazueta de 34 años desea convertirse en el representante de la máxima fiesta, gran evento que lo inspira a seguir promocionando su ciudad, como lo ha hecho durante años, se siente muy orgulloso de ella, y mostrarla al mundo, para que la visiten lo llena de entusiasmo y alegría. “Me gustaría ser Rey ya que siempre he vivido esta fiesta muy de cerca, me tocó caminar, estar en los carros, en la fiesta de Olas Altas, todos los años he estado involucrado con el Carnaval”. “En el 2022 estuve más cerca porque participé en la comparsa, viví la fiesta desde adentro y se me dio la oportunidad de participar pues tengo 5 años promoviendo Mazatlán a través de mis redes sociales, para mí sería un orgullo representar a la ciudad como Rey del Carnaval, sería genial”, dijo. Ser candidato a Rey del Carnaval Internacional Mazatlán 2023, no es sencillo, se requiere disciplina, esfuerzo, dedicación y disposición, razón por la cual el candidato de la porra Azul Rey se ha estado preparando, motivando con el apoyo de todos para lograr el triunfo en el segundo cómputo carnavalero, el viernes 27 de enero a las 18:00 horas. Para Antonio su más grande motivación es su hija pues lo impulsa a crecer y desea que tenga un buen concepto de él, otra motivación es que la gente lo reconozca, ver el malecón lleno en los desfiles de Carnaval y saludar a la gente desde el carro alegórico con su vestidura de Rey, sería algo espectacular para él pues cada día está más cerca de vivir la gran fiesta que se realizará del 16 al 21 de febrero del 2023.

Cristian Himar Loredo Angulo Motivado por el apoyo de su gente, Cristian Loredo anhela convertirse en el Rey del Carnaval Internacional Mazatlán 2023, “Déjà vu ...125 años de tradición”. Enérgico, alegre, carismático, el joven de 24 años busca la corona pues le gustaría ser parte de la historia de esta máxima fiesta que cada año reúne a miles de familias porteñas y visitantes. “Me siento orgulloso de ser sinaloense, aunque no soy mazatleco, quiero ser Rey del Carnaval porque me gustaría quedar plasmado por los siglos de los siglos en la historia de una tierra donde no nací, pero fui bien recibido”, expresó. Para Cristian, participar en esta máxima fiesta es un escalón más para cumplir uno de sus grandes sueños: vivir de su música, pues es un joven compositor, cantante y emprendedor que desea avanzar por el camino de la superación y seguir apoyando la proyección de Mazatlán. Por lo pronto Cristian Loredo sique tocando puertas en busca de votos para ganar el codiciado título de Rey del Carnaval de Mazatlán que llenará de alegría la ciudad, del 16 al 21 de febrero de 2023.

Édgar Adrián Navarro Verdugo Motivado por el apoyo de sus familiares y amigos, Edgar Navarro es uno de los candidatos que busca la corona del Carnaval Internacional Mazatlán 2023, “Déjà vu, 125 años de tradición”. Carismático, apasionado, comprometido y con mucho espíritu carnavalero Edgar tiene 45 años y desea convertirse en el representante del Carnaval, pues para él, este evento significa amor, pasión y respeto por sus raíces. Quiere ser el portavoz de la máxima fiesta para promover valores como el respeto, la empatía y la resiliencia, y así lograr grandes y trascendentales cambios en beneficio del Puerto de Mazatlán, y siente que cada día está más cerca de poder lograrlo. “Me gustaría ser Rey del Carnaval porque quiero conquistar por completo el corazón de mi gente, tengo el deseo de crecer personal y profesionalmente y ser el portavoz de la máxima fiesta. Ser candidato a Rey del Carnaval Internacional Mazatlán 2023, no es una tarea fácil, se requiere disciplina, esfuerzo, dedicación y disposición, razón por la cual el candidato de la porra roja se ha preparado y motivado con el apoyo de todos para llegar y triunfar en el segundo cómputo carnavalero el viernes 27 de enero a las 18:00 horas. Para Edgar, uno de sus sueños es crecer profesionalmente, poder recompensar a su mamá un poco de lo mucho que le ha dado, pero el mayor de sueño es cristalizar lo que hoy está viviendo para formar parte de la gran historia y cultura del carnaval de Mazatlán, fiesta que se realizará del 16 al 21 de febrero de 2023.

Víctor Manuel Quiroz López Con mucho entusiasmo y orgullo por su tierra Víctor Quiroz busca la corona de Rey del Carnaval Internacional Mazatlán 2023, “Déjà vu, ...125 años de tradición”. Seguro de sí mismo, orgulloso, alegre y con espíritu carnavalero Víctor de 28 años desea convertirse en el máximo representante del Carnaval pues para él, este magnífico evento representa arte, cultura y unión, y es la fiesta más esperada de todo el año. “Quiero ser Rey del Carnaval porque me siento preparado y con la capacidad de ser el representante de la máxima fiesta, anteriormente mi carrera universitaria me dio la oportunidad de representar a Mazatlán en congresos y hablar bien de la ciudad, esa es mi parte favorita, he logrado que venga mucha gente, incluso que inviertan por lo bien que les he hablado”, expresó. A escasos días de la contienda el candidato de la porra verde lleva a cabo jornadas intensas en busca de los votos necesarios para ganar la corona del Rey del Carnaval de Mazatlán 2023 en una reñida contienda durante el cómputo final que se llevará a cabo el viernes 27 de enero a las 5:00 pm. Superarse, cumplir metas y objetivos, son algunos sueños de Víctor; de ganar la corona, se cumpliría uno de ellos y está seguro de poder lograrlo pues se siente preparado y motivado para ser el representante de la máxima fiesta que se llevará a cabo del 16 al 21 de febrero del 2023.