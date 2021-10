“Hacer un evento masivo para el público y que sea del gusto de todos para subir los ánimos me da mucho gusto. Decidimos hacer una fiesta para contagiar alegría al público, aunque se tocará una pieza dirigida a los que ya se fueron; iremos de la opereta a la zarzuela, se cantará el Triste como homenaje a José José y un popurrí sinaloense donde escucharemos melodías que se hicieron famosas en la voz de Lola Beltrán, Pedro Infante y otras”, declaró.

“Participar en este concierto me provocó una gran emoción de ponerme a trabajar, no sabía cómo iba a reaccionar mi cuerpo después de dos años de no subirme a un escenario, qué bueno que se organicen este tipo de conciertos para traerle alegría a la gente, regresarle el ánimo”.

Finalmente, la presidenta municipal de Salvador Alvarado invitó a estar presente en el magno concierto ya sea acudir al lugar o a través de las redes sociales del Instituto Sinaloense de Cultura este jueves 7 de octubre, a las 20:30 horas.

Programa

18:30 horas. Develación del Memorial Vuelen Alto. Develación de la placa en el Parque lineal, deportivo y recreativo ‘Ing. Carlo Mario Ortiz Sánchez’, en el parque lineal Morelos.

19:00 horas. Misa comunitaria en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Guamúchil.

20:15 horas. Gala de ópera con la OSSLA, dirigida por el maestro Enrique Patrón de Rueda, el Coro de Ópera de Sinaloa y los cantantes líricos Laura Leyva y Andrés Carrillo, y será en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Guamúchil.