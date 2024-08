Con interesantes conferencias de expertos y tocadas con DJ’s, se celebró en Mazatlán la primera edición de un evento que rindió tributo a los discos de vinilo.

El evento, que tuvo lugar en el Centro de Innovación Cultural Mazatlán, se llevó a cabo para conmemorar el Día Internacional del Vinilo, que se celebra el 12 de agosto.

La reunión estuvo dedicada a la música y al formato clásico del vinilo y fue organizada por el empresario Marco Bernal y su equipo, quienes buscan revivir la experiencia única de escuchar música en discos de acetato, un formato que muchos melómanos consideran superior al sonido digital moderno.

Marco Bernal explicó que el vinilo, también conocido como LP, récord o disco de acetato, ha sido un elemento central en la vida musical de muchas personas y que ha regresado con mucha fuerza.

Entre los interesantes exponentes que expresaron sus anécdotas e historia del disco del vinilo estuvieron Aldo Rodríguez, conocido melómano y compositor, quien habló sobre la influencia del vinilo en la música y su propio amor por este formato.

También estuvo presente Tito Lara, el único mexicano en ganar un MTV Award en la categoría de Mejor Video Latino con la canción “Ingrata” de Café Tacuba, y posteriormente un Grammy por el mejor concierto en vivo con la misma banda. Lara compartió su experiencia como director y DJ, y cómo la música en vinilo ha influenciado su carrera.

Así como, Oswaldo Mendívil con la conferencia: “La gran influencia del Disco LP”.

El evento culminó con una fiesta en la calle, frente al restaurante La Molcajeteria, en donde diferentes DJ’s, entre ellos, Chovi Vargas, Jaime Plata, Tito, Víctor, Oswaldo Mendívil y Aldo Rodríguez, quienes tocaron con vinilos, mostrando la transición del formato analógico al digital.

“Creo que a los asistentes les ha maravillado lo que es el mundo del disco, ahora vinil, creo que han aprendido mucho sobre cómo se produce, como se hace, las experiencias de músicos que han tenido el derecho de poder grabar en disco; el vinil volvió, ya regreso, ya muchos artistas han grabado porque el sonido es mejor”, dijo Marco Bernal.

“Un disco es un arte, ver sus portadas, ver cómo está todo, es algo tangible, no como cuando bajas música no ves nadie, ni sabes que es, ni cómo es, es una gran diferencia”, apuntó.

Señaló que muchas compañías departamentales ya cuentan con tornamesas.

“El vinilo desapareció hace como 25 o 30 años, en mi casó yo siempre los he utilizado; creo que las nuevas generaciones se pueden adaptar a él, yo lo he visto, lo he vivido, por eso fue que me aventé hacer este evento porque he visto que muchos jóvenes cuando pasan por mi negocio les llama mucho la atención y fue por eso esta inquietud de festejar este día, no sabía hasta hace 8 años que había un Día Internacional del Vinilo y se pudo dar el realizar este evento”.

“Nos hemos esforzado para que todo salga bien, es como una maceta con una pequeña semilla, y eso es lo que estamos haciendo pensando que si a las autoridades y patrocinadores les gustó esa semillita empiece a crecer”.