$!Con danza, música y canto inician festejos por los 15 años de Danza Joven Sinaloa

Otra pieza fue When it sparks, de Berenice Arias (Premio Culiacán de Coreografía Héctor Chávez 2019), musicalizada in situ por el maestro Víctor Taboada, usando los objetos más inusuales como instrumentos. Una silla y unas cuerdas, el no poder moverse ni ir lejos, en “un análisis creativo de las fuerzas opuestas a las que está sometido un cuerpo, teniendo la necesidad de buscar una salida, solución o camino que le permita continuar”.