Con danza, teatro y música, presentan altar monumental prehispánico

Un elemento fundamental en las tradiciones mexicanas de Día de Muertos es el altar, y el alumnado de la Licenciatura en Educación Artística de la Facultad de Artes presentó en el portal del Edificio Central el altar monumental como parte de la XLVI Celebración Universitaria de Día de Muertos.

Con una temática prehispánica que traslada a los inicios del Día de Muertos, representado por nueve niveles para llegar al Mictlán, y que lleva a recordar toda la riqueza cultural de México, el montaje es resultado de un arduo trabajo colaborativo de los estudiantes, quienes contaron con el apoyo de los docentes Karele Félix Piña y Karim Pérez Recio.

Durante el evento de presentación del altar monumental, el Coro Universitario de la Facultad de Artes y el Coro de la Casa de la Cultura cantaron los temas ‘Martinina’, Cielito lindo’ y ‘La Guelaguetza’; asimismo se llevó a cabo un performance de un ritual azteca que combinó teatro, danza, música y artes visuales, por parte del alumnado de Educación Artística.

Homar Arnoldo Medina Barreda, director de Extensión de la Cultura, expresó que la Universidad lleva a cabo en todo el estado la celebración de esta destacada tradición, como una forma de transmitirlo a las nuevas generaciones y así preservarla. Por lo que invitó a formar parte de las actividades.