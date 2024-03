Con danzas michoacanas para recibir la primavera, cantos juveniles a cargo del nuevo grupo ¿Dónde está Enya?, con alumnos de la Escuela Superior de Música del Isic y mucha poesía, se llevó a cabo una edición más del Paseo de las Artes del Callejón Andrade, bajo la conducción de José Alfonso Flores Carrasco y en el marco de un tianguis artesanal y gastronómico de libre acceso.

En el programa preparado para recibir la primavera, participó por primera vez el grupo de alumnos de la ESUM del Instituto Sinaloense de Cultura, ¿Dónde está Enya?, integrado por Ignacio, Leonel, Emiliano, Priscila y Enya, quienes realizan su servicio social con presentaciones públicas como esta, y que interpretaron música pop, básicamente de Café Tacuba, banda de la que interpretaron los temas Eres, Una mañana y María, entre otras.

Participó además, dentro de la sección Danza En Espacio Público, la agrupación Proyecto Folclórico Sinaloense, dirigida por Carlos Santiago Ibarra Escobar, con una serie de danzas michoacanas para recibir la primavera, usando atuendos de una delas regiones de los purépechas, para bailar temas como El pescadito y El toro viejo, interpretados por bandas de aquel estado.

En este marco, y para celebrar el Día Mundial de la Poesía, el joven poeta urbano Gustavo Adolfo Ochoa Sánchez presentó su libro Poesía a los cuatro vientos, con la lectura de algunos poemas que lo integran y que incluyen los que leyó por primera vez en este callejón, como es Anhelos de una búsqueda, sobre la gente que sale de casa y ya no regresan, sobre los desaparecidos, que es un lamento del ser humano que no debería suceder y no debería ser solo fríos números.

Además, habló de cómo los problemas de los demás se pueden convertir en los propios, e ignorarlos es una forma de manifestar nuestra indiferencia hacia los demás, lo cual se refleja en su escrito No soy poeta, que fue leído por la poeta Silvia Margarita Galván Monárrez.

El Paseo de las Artes, se realiza cada jueves desde hace 12 años, con el apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura, y es un espacio abierto a quienes deseen exponer y vender sus artesanías, productos de gastronomía regional o artesanal, vender libros usados o productos de arte, etcétera.