Con Delay, cierra la SAS su temporada primavera-verano 2026

El Teatro Pablo de Villavicencio brillará con la luz de tres lunas y con el talento de una de las compañías de danza más destacadas de México. Este jueves y viernes 16 y 17 de julio a las 18:00 horas, Culiacán será la primera ciudad en ver Delay, de Physical Momentum y Francisco Córdova, en su tercera gira por el país. Con su presentación se cerrará a lo grande la Temporada Primavera-Verano de Sociedad Artística Sinaloense. Fue en rueda de prensa con Alejandro Llausás, productor de la SAS; Francisco Córdova, Director de Physical Momentum e Itzel Schnaas, Directora ejecutiva de Fábrica Escena, compañía que coproduce el montaje, que se compartieron todos los detalles del evento, previo a su presentación. Francisco Córdova es uno referente importante de la danza en México actualmente. Recientemente regresó al país después de 15 años en el extranjero.

Alejandro Llausás.

“Esta es una de las obras de gran formato con las que inicio este regreso. Se trata de una comisión para Bellas Artes, recinto en el que tuvo la fortuna de estrenarla en 2024, estamos muy contentos de que esté acá, sobre todo porque es una pieza que está dando mucho de qué hablar, en la que Francisco y todo el equipo realizan un trabajo espectacular”, señaló Llausás. Fráncisco Córdova compartió que regresar a Culiacán significa mucho para él, lugar que tiene una connotación especial en su vida, donde cuenta con muchos amigos dentro del gremio artístico, considerando además, a Sinaloa, como un importante semillero de artistas en muchas disciplinas y gran presencia escénica a nivel nacional e internacional. Delay es un espectáculo con una pieza de gran formato, compuesto por siete bailrines en escena.

Francisco Córdova, Itzel Schnaas y Alejandro Llausás.

“Con Delay marco el regreso a Sinaloa después de 15 años, y esta es una de las obras de gran formato con las que inicio este regreso. Delay es un concepto que significa el retraso, y lo que se buscó es crear una poseía que hablara del tiempo, encontrando en la luna, el mejor símbolo que lo identificara, un símbolo poético, ese testigo de la vida, de la muerte, por eso es la principal protagonista en este espectáculo”, dijo. La idea, dijo, es generar un universo del tiempo, en el que éste se queda suspendido. En el escenario habrá tres lunas, de tres tamaños diferentes, con la que se poetiza como la luna grande es el pasado, la mediana el presente y la pequeña el futuro. Itzel Schnaas añadió que esta presentación en el Teatro Pablo de Villavicencio es la antesala del Cervantino en su temporada 2026, “Para nosotros es un honor y abrirla con ustedes e irnos al Cervantino será muy emocionante”, dijo.

Delay se presentará los días 16 y 17 de Julio en Culiacán.