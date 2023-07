Catorce bailarines egresaron de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán y en su función de graduación presentaron ‘Departamento 21’ espectáculo de danza contemporánea que dejó al descubierto su alto nivel artístico, rigor técnico, pasión y compromiso con la danza.

El Teatro Ángela Peralta con todos sus elementos técnicos y escenográficos dio mayor proyección al programa integrado por tres coreografías que abordaron temas y personajes del mundo contemporáneo y la mitología griega.

Piso 14, coreografía creada y dirigida por Víctor Manuel Ruiz, utilizó la silla como símbolo de empoderamiento, medio de descanso, artefacto de trabajo, instrumento de tortura y destino final.

Escénicamente Piso 14 resultó una obra cautivante con un lenguaje sólido y particular por parte de su creador, una pieza en la que destacó el dominio técnico y escénico de los poderosos intérpretes.

Rhesos, coreografía creada y dirigida por Vladimir Rodríguez reunió en el escenario a todos los graduados para interpretar la historia de un rey de la mitología griega que fue traicionado y murió en su campamento.

La pieza interpretada con un lenguaje sutil y delicado contó con cambios de iluminación entre otros elementos escenográficos que conectaron al público con la energía de los bailarines en la historia que intenta liberar el alma de la muerte injusta, clamar justicia y volver a nacer de las aguas representadas por un manto.

Edén, coreografía de Francisco Córdova que fluyó bajo la dirección de su creador, llevó a escena los lugares más íntimos y emblemáticos de la vida humana. La iluminación artística, movimiento escénico, maquillaje, peinado y vestuario de los bailarines, dieron realce a la obra con la que se cumplió un compromiso profesional y personal ante la necesidad de los intérpretes de expresar su mundo interior.

Egresaron de la generación 21 de la EPDM: André Allende, Jhoanna Buelna, Donaldo Burgoa, Valeria Cortez, Joel Embriz, Marco Gómez, Diego Hernández, Frida Mar, Yuliana Niño, María Pérez, Carlos Pineda, Karen Quintero, Fernanda Woo y Andrea Zavala.

Al concluir el espectáculo se llevó a cabo la ceremonia protocolaria en donde directivos del CMA y de la EPDM desearon éxito a los nuevos bailarines profesionales.

La Directora Académica del Centro Municipal de las Artes, Liliana Aréchiga expresó a los egresados que son artistas afortunados porque se formaron en una escuela en donde la mayoría de los docentes son artistas activos y la institución goza de reconocimiento nacional e internacional.

“Siéntase confiados y orgullosos de las herramientas que empacan. En general, el Centro Municipal de las Artes ha sido semillero de artistas, y busca fomentar no solo habilidades sino valores que les servirán más allá de su vida profesional”, les dijo.

Claudia Lavista, codirectora de la EPDM, destacó que la escuela trata no solo de formar bailarines exitosos, sino a seres humanos que se están encontrando consigo mismos, que quieren construir un mundo más empático, más hermoso, más vulnerable y más solidario, y lo están haciendo a través del arte.

La codirectora de Delfos danza contemporánea destacó que a 25 años de la apertura de la EPDM, la graduación de la generación 21 es una prueba de que el esfuerzo ha valido la pena y subrayó que quienes se dedican a la danza, lo hacen no nada más por vocación, sino por una profunda convicción, y por una llama interior, “a la cual no podemos más que sucumbir”.

Víctor Ruiz, codirector de la EPDM aseguró que los graduados integran una generación talentosísima, creativa, poderosa y profundamente humana.

El maestro, coreógrafo y bailarín Jhonny Millán dirigió emotivas palabras a los graduados:

“Creo que juntos aprendimos muchísimo, desde los fracasos, desde la libertad, desde el amor, de la empatía, desde la solidaridad, y a pesar de estar luchando nunca dejaron al otro atrás, eso es importante, no perder la pista, no perder el camino, (ir) quitando fango y seguir, seguir, seguir porque la meta no se ve todavía, está muy alta y muy lejos”.