Cultura
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En el Día del Padre

Con el espectáculo ‘A jugar con Jero Futbolero’ celebran a los papás

El show musical interactivo, organizado por Cultura Culiacán ofreción sano entretenimiento a las familias locales para celebrar el día del Padre
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
23/06/2026 11:48
23/06/2026 11:48

Con el espectáculo musical interactivo “A jugar con Jero Futbolero” en el programa Itiner-Arte, que se realizó en el Parque Culiacán 87 se celebró el Día del Padre en Culiacán.

Canciones, dinámicas divertidas, competencias, historias y sano entretenimiento, disfrutaron las familias que pasan su domingo en el parque con el artista Jero.

Fue un espectáculo que el artista preparó especialmente para chicos y grandes y para celebrar a papá en su día con un tema apasionante, el futbol, más en estas fechas en que se realiza el Mundial en nuestro país.

El domingo junto al Lago Encantado se convirtió en una ocasión especial, para recordar después en familia. Un encuentro con el arte, la música y el futbol. El próximo domingo en “Itiner-Arte”, el Instituto Municipal de Cultura Culiacán tendrá como invitado al grupo Sin Pared Teatro con la obra “La peor señora del Mundo”, a las 17:00 horas junto al Lago.

  • $!Cultura Culiacán ofreció el espectáculo musical interactivo “A jugar con Jero Futbolero”.
    Cultura Culiacán ofreció el espectáculo musical interactivo “A jugar con Jero Futbolero”.
  • $!Decenas de familias que visitan el Parque Culiacán 87, disfrutaron del evento.
    Decenas de familias que visitan el Parque Culiacán 87, disfrutaron del evento.
#Día del Padre
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